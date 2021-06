Vse bitke osamosvojitvene vojne, 30 let Slovenije v številkah in ženske, ki so zaznamovale novo državo Slovenijo: izšel je novi Reporter Magazin



23.6.2021 | 10:25

Mineva 30 let, odkar so se junija 1991 v Sloveniji zvrstili ključni dogodki, ki so pripeljali do osamosvojitve. Toda neodvisnost, ki jo je Slovenija razglasila 26. junija 1991, si je morala naša država dokončno izboriti v oboroženih spopadih. O vojni za obrambo slovenske suverenosti v našem tokratnem obsežnem intervjuju govori tudi polkovnik prof. dr. Tomaž Kladnik iz Centra vojaških šol Slovenske vojske.

Samostojna Slovenija v treh desetletjih morda res ni izpolnila prav vseh sanj in pričakovanj državljanov, pa vendar si lahko priznamo, da na tem čudovitem koščku sveta živimo mirno in varno. Nismo sicer druga Švica, kot so pred leti napovedovali nekateri, smo pa zato po indeksu miru, ki ga vsako leto objavlja ameriški Inštitut za gospodarstvo in mir (IEP), v samem svetovnem vrhu. V času, ko smo pripravljali aktualno številko Reporter Magazina, smo bili na tej lestvici na enajstem mestu, takoj za Švico, po najnovejših podatkih, ki so bili objavljeni pred nekaj dnevi, pa smo že na petem mestu, celo pred Švico.



V posebnem prispevki Samostojna Slovenija v številkah smo podrobno analizirali tudi, kako zelo se je v času samostojne Slovenije spremenila slovenska družba. Pobrskali smo tudi po spominu in arhivih ter se spomnili poslank in ministric, ki so pomembno zaznamovale politiko nove države.

O tem, kako so se ob okrogli obletnici poklonili državi in združeni v Slo Band Aid po tridesetih letih oživili pesem Svobodno sonce, med drugim v intervjuju govori priljubljena pevka Manca Špik.



Novi koronavirus je v preteklem letu zaznamoval vse sfere našega življenja, od turizma dalje, nova realnost pa je postavila tudi nove prioritete. Vse več ljudi se tako odloča za potovanja s prikolicami in kampiranje in morda navdih za dopust najdejo tudi v prispevku o zanimivih, udobnih in razkošnih počitniških prikolicah. Morda vam bodo pri izbiri kopalk in sončnih očal, brez katerih med počitnicami pač ne gre, v pomoč tudi naši počitniško navdahnjeni modni zapisi. Če vas pot zanese v sosednjo Italijo, v Toskano, pa vam v reportaži razkrivamo, kje lahko najdete poosebljen mir in tišino v objemu narave.



Za vse, ki sta vam v teh časih najpomembnejša varnost in udobje lastnega doma, pišemo tudi o vrtnem pohištvu in vodnih užitkih na vrtu ter slastnih in zdravih receptih za osvežitev v vročih dneh. Da bo poletje še bolj vroče, je tudi tokrat tukaj ljubezenska zgodba izpod peresa Alenke Sivka, ljubitelje zgodovinskih ljubezenskih zgodb pa bo zagotovo navdušil prispevek o ljubezenskem škandalu na dvoru Celjskih.

Oglasno sporočilo