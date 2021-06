Torek naslikal še lepšo epidemiološko sliko

23.6.2021 | 12:30

Po 2038 včeraj opravljenih PCR testih in 50 potrjenih primerov je delež novih okužb znašal 2,5 odstotka, kar je manj kot dan prej, ko je bil triodstoten – opravili so 2177 PCR testov in potrdili 65 novih okužb s sars-cov-2. Stanje je boljše tudi v primerjavi s prejšnjim torkov, ko so po opravljenih 2643 PCR testih potrdili 118 primerov okužbe, delež pozitivnih pa se je ustavil pri 4,5-odstotka.

Hospitaliziranih je 83 oseb, dan prej 92, 27 jih potrebuje intenzivno nego, kar je en manj kot dan prej. Kot v ponedeljek je tudi včeraj umrl en covidni bolnik.

14-dnevna pojavnost je po podatkih Sledilnika covid-19 57 na 100.000 prebivalcev.

Vlada je objavila tudi podatke o številu cepljenih prebivalcev. S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 798.458 oz. 46,2 odstotka starejših od 18 let. Z drugim odmerkom pa je cepljenih 604.675 oz. 35 odstotkov starejših od 18 let.

Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 530.737 oz. 60,6 odstotka, z drugim odmerkom pa 450.907 oz. 51,5 odstotka prebivalcev, še navaja vlada.

Koronavirusno okužbo je po podatkih vlade do zdaj prebolelo 251.496 oseb.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj 4, Kočevje in Metlika 1

Posavje - Brežice 1

M. K.