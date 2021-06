Gimnazijcem v Črnomlju 100€ mesečne spodbude

23.6.2021 | 13:20

Svetniki so tudi tokrat zasedali v črnomaljskem Kulturnem domu (foto: arhiv; M. L.)

Župan Andrej Kavšek

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji dokončno sprejeli odlok o denarni spodbudi gimnazijcem Srednje šole Črnomelj, kar pomeni, da bodo dijaki ob vpisu v 1. letnik gimnazije prejemali mesečno 100 evrov denarne spodbude. Te štipendije bodo začeli izplačevati v šolskem letu 2021/2022, in sicer vsem dijakom, vpisanim v 1. letnik programa gimnazija v okviru črnomaljske srednje šole. Dijake, ki se bodo vpisali, bodo štipendirale vse tri belokranjske občine, in sicer bo vsaka denarno podprla šolarje svojega območja. Za dijake iz tretjih občin bodo belokranjske občine denar za štipendije prispevale skupaj.

Včeraj so obravnavali tudi pokrajinsko zakonodajo. Črnomelj se skupaj z ostalima belokranjskima občinama zavzema, da se ime Dolenjsko – belokranjska regija uporablja celovito in se ne krajša na Dolenjska ter da je sedež pokrajinskega sveta v Beli krajini v Črnomlju.

M. K.