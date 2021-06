Motorist lažje poškodovan; z avtom na škarpo

23.6.2021 | 17:20

Kočevje, Novo mesto - Včeraj okoli 19. ure se je na Samovi ulici v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Slednji je zaradi prevelike hitrosti ob zaviranju pri srečanju z vozilom padel in trčil v avto, ki se je že ustavil. Pri tem se je motorist lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Danes ob 9.49 je v Finžgarjevi ulici v Novem mestu voznica z osebnim vozilom zapeljala na škarpo in se prevrnila na bok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, vozilo postavili na kolesa in pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila. Poškodovanih ni bilo.