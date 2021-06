Inženirska iskra letos tudi novomeškima gimnazijcema

Ekipa Visus - See With Me (foto: Tamino Petelinšek)

Val Vidmar in Nik Stanojević iz Gimnazije Novo mesto sta s svojim pripomočkom letos zmagala v svoji kategoriji na državnem tekmovanju Popri, prav tako sta osvojila 1. mesto tudi na mednarodnem tekmovanju EUSAIR POPRI Youth. Fotografija je s spletne predstavitve njunega pripomočka na regijskih Poprih v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik Novo mesto.

Ljubljana/Novo mesto - Iniciativa ''Inženirke in inženirji bomo'' je tudi letos ob koncu šolskega leta podelila priznanja Inženirska iskra. Prejeli so jih Val Vidmar in Nik Stanojević iz Gimnazije Novo mesto, učiteljica iz Osnovne šole Solkan Mojca Milone in Skupina Iskratel v sodelovanju s Strokovno tehniško gimnazijo Kranj.

Vidmar in Stanojević sta razvila pripomoček za slepe Visus - See With Me. Gre za pametno napravo v obliki pasu za hlače, ki s pomočjo pametnih algoritmov in 3D-tehnologije med drugim zaznava robove, ovire, pločnike, semaforje, talne oznake, kolesarje in avtomobile. Naprava povezuje osebo z njenim okoljem in ji omogoča ustrezno zaznavo okolice.

Milonejevo so v iniciativi razglasili za učiteljico navdiha. "Učiteljica fizike, tehnike in tehnologije ter astronomije je rojena v učiteljski družini in razume, kako je tehnološki razvoj hitrejši od učnega načrta. Zato se prelevi v vplivnico in iskalko tehnične žilice pri mladih," so pojasnili svoj izbor.

Skupina Iskratel in kranjska tehniška gimnazija pa sta bili nagrajeni za Inženirski izziv. "Leta 2019 so organizirali dan inovativnosti, leto pozneje teden in letos kar mesec inovativnosti," so poudarili v iniciativi. "Dijaki so bili navdušeni, da so morali razmišljati izven običajnih okvirjev, naučili so se, da biti inženir pomeni najti nove in izvirne ideje, kako spremeniti svet okoli nas na bolje. Navdušenje nad sproščenostjo in raznolikostjo inženirskega dela je izjemna popotnica," so dodali.

"Tu smo, da nagradimo najbolj svetle iskre, ideje, ki bodo spremenile svet. Če kdo pomisli, da ne svetijo dovolj svetlo - počakajmo malo, tudi voda je mehka, a obrusi najtrši kamen," so v sporočilu za javnost povzeli besede predsednika iniciative Inženirke in inženirji bomo Mihe Bobiča.

Iniciativa Inženirke in inženirji bomo povezuje več kot 70 slovenskih organizacij in institucij. Z nagradami želi osvetliti in izkazati priznanje prebojnim, izvirnim praksam, projektom, dogodkom ali osebam, ki so v minulem šolskem letu pomembno prispevali k razvoju, veljavi in navduševanju za inženirski poklic in inovativnost v družbi. Častni pokrovitelj iniciative je predsednik države Borut Pahor.

Še dva projekta in ena oseba so si letos prislužili posebno omembo. Študent letalske smeri na ljubljanski fakulteti za strojništvo Jan Pustavrh navdušuje s svojo diplomsko nalogo, v okviru katere izdeluje hidravlično napravo (Stewartova ploščad). Ta bo sposobna preko krmiljenja prikazati letenje makete letala, ki je postavljena nanjo.

Projekt razvoja in izdelave svetilke za osvetlitev kulturnih spomenikov v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja pa so izvedli na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. V laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo, enem najstarejših univerzitetnih laboratorijev pri nas, so razvili in izdelali svetilke za osvetlitev kulturnih spomenikov, ob uporabi katerih več kot 90 odstotkov svetlobnega toka konča na spomeniku.

Posebno omembo si je prislužila tudi nekdanja evropska komisarka za promet, Trebanjka Violeta Bulc, ki je "promocijo inženirskih študijev postavila na evropsko raven in agendo". V iniciativi so med drugim izpostavili konferenco Women in transport, s katero je povezala vrsto evropskih iniciativ in organizacij, ki si prizadevajo za dvig deleža deklet na študijih znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike, ter njen navdihujoč nagovor, s katerim je mlade spodbudila k vpisu na tehniške fakultete.

STA; M. K.