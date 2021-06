Rudi Potepuški se vrača

23.6.2021 | 18:00

Na Rudiju Potepuškem je vedno zabavno. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški festival uličnega gledališča Rudi Potepuški se vrača na mesto zločina, na Glavni trg, na katerem bo od 1. do 3. julija gostil plesalce, akrobate, artiste, klovne in druge ulične umetnike. V petek se bo novomeškemu občinstvu prvič predstavila glasbena zasedba Backi iz klavirja!, v kateri muzicirajo Aleksandra Ilijevski, Rok Zalokar, Justin Durel in Andrej Hočevar, v petek in soboto dopoldne pa bodo za novomeško otročad pripravili cirkuško delavnico Cirkokrog. Nastopilo bo šest cirkuških, glasbenih in gledaliških skupin iz Slovenije, Francije in iz Hrvaške. Natančen program festivala je na ogled na spletni strani novomeške založbe Goga.

I. V.