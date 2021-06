Plamen upanja na Trdinovem vrhu in Triglavu

Prižig plamena upanja na Trdinovem vrhu leta 2014

Šentjernej - Člani šentjernejskega Kulturnega in etnološkega društva Gallus Bartholomaeus bodo ob 30-letnici Slovenije in drevišnjem kresnem večeru na najvišji dolenjski vzpetini, na Trdinovem vrhu in hkrati na Triglavu ob 20.56 prižgali simbolna plamena upanja za pravično Slovenijo.

"Prižgali ju bomo v zavedanju, da je na našo generacijo preloženo breme preteklosti in hkrati položena velika priložnost za prihodnost in s tem odgovornost za ves slovenski narod," je predsednik društva Stane Bregar pojasnil za STA.

Plamena bodo prižgali na stičišču dveh kultur in na branikih Slovenije oz. na sv. Jeri na vrhu 1181 metrov visokega Trdinovega vrha in na 2864-metrskem Triglavu.

"Prepričani smo, da lahko s to pozitivno gesto slovenski javnosti pokažemo, da zmoremo, da imamo voljo, srčnost in pogum, odpraviti, popraviti, odpustiti, sprejeti in preseči," je pristavil Bregar.

Izrazil je tudi upanje, da so v srcih Slovencev "tiho upanje, iskrena pripravljenost iskanja poti sožitja in sodelovanja, pravičnosti, pomirjanja, preseganja zgodovinskih delitev in nasprotovanj v spravnem duhu občih etičnih civilizacijskih norm in želje po skupni zazrtosti v prihodnost."

Majhen plamen upanja ima veliko simbolno moč, za katero so prepričani, "da je lahko porok za bolj svetlo prihodnost Slovenije," je še dejal Bregar.

Člani Kulturnega in etnološkega društva Gallus Bartholomaeus bodo sicer omenjena plamena prižgali devetič zapovrstjo.

