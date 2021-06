Akcija Dolenjskega lista: Učiteljica leta je Saša Kralj

Učiteljica leta je Saša Kralj iz Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole Šolskega centra Novo mesto

Novo mesto - Imamo jo, učiteljico leta namreč! To je Saša Kralj, profesorica angleškega jezika na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli Šolskega centra Novo mesto. Res smo veseli, da je akcija Dolenjskega lista, v kateri smo prvič in zagotovo ne zadnjič izbirali učitelja oziroma učiteljico, ki se je s svojim strokovnim in zavzetim delom, inovativnostjo in predvsem s človeško držo med šolanjem na daljavo še posebej izkazal(a), naletela na tako dober odziv. Vi, naši bralci, ste predlagali več kot 300 imen, kar nedvomno kaže, da imamo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju ter na kočevsko-ribniškem območju veliko dobrih pedagoških delavcev v osnovnih in srednjih šolah.

»Če stvari delaš s srcem, ne more iti slabo«

Saša Kralj je bila ob novici, da so jo izbrali za učitelja vseh učiteljev letošnjega, s koronskimi ukrepi zaznamovanega šolskega leta, presenečena. Skromna, kot je, je v ospredje takoj postavila svoje dijake, s katerimi je, sodeč po njihovih besedah, spletla res posebno vez. »Pomembno je, da so dijaki sproščeni, da se počutijo sprejete in razumljene ter da dobijo občutek, da so vredni. To si želijo tako mladostniki, ki so v srednji šoli še toliko bolj občutljivi, saj so na poti odraščanja kot mi, odrasli,« je poudarila naj učiteljica. Zadovoljna in ponosna je, da jo njeni dijaki ogovorijo in poklepetajo z njo, ko jo srečajo denimo na sprehodu po mestu ali na kakšnem koncertu, tudi potem ko so zaključili šolanje.

Z leve: dijak Gal Žvab, direktorica Dolenjskega lista Lidia Zbašnik, učiteljica leta Saša Kralj ter dijaka Timotej Saje in Jan Kikelj

Na Šolskem centru uči od leta 2010, pred tem je šest let poučevala slovenski in angleški jezik na novomeški osnovni šoli Šmihel. »Ko sem odšla na Šolski center, so mi rekli, da bom v srednji šoli morala biti bolj stroga. In sem dva meseca tudi poskušala biti, a to nisem bila jaz, kar so začutili tudi dijaki. Ne moreš igrati nekaj, kar nisi. Zato vedno pravim: bodi to, kar si. Če stvari delaš s srcem, ne more iti slabo. In tudi vsakega posameznika moraš sprejeti takšnega, kot je, in skušati v njem najti in izvleči tisto najboljše,« je prepričana.

Zadnji dve šolski leti sta bili res nenavadni, izjemni, na trenutke tudi zelo naporni, a z dobro voljo, malo domišljije in humorja tudi pri učnem procesu, smo ju vsi skupaj naredili znosnejša in prijetnejša, je poudarila. Saša Kralj je tudi mentorica dijaške skupnosti na Šolskem centru, tako da dijake pozna tudi z druge strani, ne le »šolske«.

Potrdilo, da delajo dobro

Vse zapisano potrjuje tudi Damjana Gruden, ravnateljica Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole: »Priznanje učiteljica leta nam pomeni, da v šoli delamo dobro. Velik poudarek damo prav na odnosu dijak – učitelj – starši. Saša je mentorica dijaške skupnosti že vrsto let in s svojo širino znanja psihologije in izredno razvito čustveno inteligenco zna prisluhniti dijakom, jim svetovati in jim poleg pedagoškega znanja posreduje tudi pomembne življenjske nauke. S starši dijakov uspešno sodeluje v vlogi razredničarke, z dijaki in starši zna vzpostaviti pristne in hkrati profesionalne stike. Aktivno sodeluje pri organizaciji in pripravi informativnih dni, pri kulturnem dogajanju, pri promociji šole in preostalih projektih šole. Prav tako za vse te dejavnosti motivira dijake za sodelovanje.«

Izžrebali smo

Med vsemi, ki ste glasovali za učitelja leta, smo vas izžrebali pet, ki boste prejeli darilo. To so: Jaka Renko, Vanja Klobučar, Barbara Šuštarič, Mija Pavlin in Alenka Jaklič.

Več v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista, v katerem so objavljena tudi imena deseterice naj učiteljev.

