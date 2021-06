Glejte, gre parada iz Beograda

Pred tridesetimi leti je šlo zares, šlo je za Slovenijo. Dolenjski list je tedaj, ko je pokalo na Pogancih pa na Medvedjeku in v Krakovskem gozdu, s svojimi novinarji in tudi posebno izdajo, ki so jo sami razdelili po nabiralnikih občanov, v obveščanju prebivalstva odigral pomembno vlogo. Ob trideseti obletnici za slovensko zgodovino prelomnih dogodkov, ob trideseti obletnici vojne za Slovenijo, dogodke tistega časa v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista obujamo in jih analiziramo v posebni prilogi Vojna za Slovenijo 30 let.

Glejte, gre parada iz Beograda je Martin Luzar, ki je tudi tedaj pisal o tem, kar se je v naših krajih dogajalo usodnega, naslovil uvodnik v prilogo, v kateri tedanji poveljnik pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe za Dolenjsko Albin Gutman pripoveduje, kako je iz Ljubljane dobil sporočilo: Glava je tvoja, nesi jo kamor hočeš. In je potem je dal napasti kolono oklepnikov JLA v Krakovskem gozdu. O prelomnih dogodkih v prilogi govorijo tudi načelnik brežiškega štaba Teritorialne obrambe Mitja Teropšič, pa tedanji načelnik Milice v Krškem Miha Molan ter eden od štirih junakov, ki so organizirali odvoz orožja Teritorialne obrambe iz skladišč JLA in postavili temelje Manevrske strukture Narodne zaščite, nekdanji policist Franci Povše.

Kako je Slovenijo hotel odcepiti že leta 1984, kako je s tako obtožbo končal v vojaškem zaporu in kako je kot teritorialec zbiral gradivo za do sedaj edini roman o vojni za Slovenijo, je za posebno prilogo spregovoril pisatelj Damijan Šinigoj. Tudi dolenjski novinarji, ki so tedaj o vojni za slovenijo poročali za svoje novinarske hiše, v zgradbo priloge dodajajo vsak svoj kamenček.

Prilogo ''Vojna za Slovenijo 30 let'' dobite z današnjo svežo, tiskano izdajo Dolenjskega lista!