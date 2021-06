Z avtom trčil v otroka

24.6.2021 | 07:00

Sinoči ob 20.04 je v naselju Radovica, občina Metlika, voznik z osebnim vozilom trčil v pešca. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega otroka oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Delovna nesreča

Ob 11.33 se je na Titovi cesti v Senovem, občina Krško, poškodoval delavec, Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

S helikopterjem v UKC

Ob 16.08 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel na Radno, občina Sevnica, od koder je odpeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Gorelo grmičevje

Minulo noč ob 00.16 je na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, v gozdu gorelo grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov.

Debela veja padla na streho

Ob 12.36 se je v Gorenjem Karteljevem, občina Novo mesto, z drevesa odlomila debelejša veja in padla na streho stanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so vejo s pomočjo avtolestve razžagali in po delih odstranili ter s folijo pokrili okoli 40 kvadratnih metrov strehe.

Pomagali onemoglemu

Ob 16.56 so na Križah, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala onemogla oseba in ji nudili pomoč.



Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JERNEJA VAS na izvodu ŽAGA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.15 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT;

- od 9.15 do 10.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRZLA DOLINA 2;

- od 11.15 do 12.15 odjemalcem, oskrbovanim iz TP TRŠKA GORA, TP SEVNO;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTNI CENTER.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP CEROV LOG, TP GOR. IVAN DOL, TP GOR. VRHPOLJE, TP MIHOVO, TP TIČNICA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE, TP MIHOVO, TP GOR. IVAN DOL, TP CEROV LOG, TP TIČNICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 9.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER na izvodu SVETINJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Cerklje 2 predvidoma med 8:00 in 10:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Brestanica kino, nizkonapetostno omrežje – Hiše nasproti TEB predvidoma med 8:00 in 12:00 uro in za področje nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje grad predvidoma med 12:00 in 14:00 uro.

M. K.