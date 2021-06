ŠD SU z drugim mestom v drugi sezoni v prvoligaški konkurenci

24.6.2021 | 08:00

Včerajšnji zaključek sezone (foto: S. G.)

Novo mesto - Tudi na drugi finalni tekmi končnice v 1. SNTL za moške je ravenski Fužinar Inter Diskont premagal ŠD SU. Tako kot na prvi tekmi minulo soboto na Ravnah so varovanci Darka Jamška tudi v Novem mestu slavili s 5:3. Zanje je bil to tretji finalni nastop v končnicah in prvi naslov.

Novomeščani, ki šele drugo leto nastopajo v prvoligaški konkurenci, pa so se ob svojem prvem finalu morali zadovoljiti s končnim drugim mestom.

Za domačo ekipo se je drugi finalni obračun končnice začel obetavno, saj sta bila brata Slatinšek uspešna. Starejši Jure je bil s 3:1 boljši od mladinskega državnega prvaka Aljaža Godca, medtem ko je mlajši Uroš brez izgubljenega niza ugnal Žigo Kristijana Žigona, slovenskega podprvaka med mladinci in do 21 let.

Vendar nadaljevanje za Novomeščane ni bilo več tako uspešno. Mitja Horvat, ki je na prvi tekmi dobil vse tri svoje dvoboje, je bil proti Jožku Omerzelu že skorajda v izgubljenem položaju, a je bil v četrtem nizu bolj zbran v končnici, v petem pa ni več dovolil presenečenja. Za prvi hladni tuš v novomeški vrsti je poskrbel Godec, ki mu je proti Urošu Slatinšku uspel podoben podvig kot Horvatu pred njim.

Najboljši posameznik 1. SNTL je vodil z 2:1 v nizih, toda v napetih končnicah četrtega in petega niza se je zmage veselil Godec. Ko je Horvat s 3:1 premagal Jureta Slatinška, Žigon pa prav tako s 3:1 Omerzela, se je Ravenčanom že nasmihal naslov državnih prvakov. V še enem napetem dvoboju je Uroš Slatinšek sicer premagal Horvata in mu na ta način vrnil za sobotni poraz, vendar to ni bilo dovolj, da bi v soboto gledal še tretji finalni obračun. Krivec za to je Godec, ki je bil brez izgubljenega niza boljši od Omerzela.

Zanimivo je, da sta se Fužinar Inter Diskont in ŠD SU pomerila že v prvem krogu rednega dela prvenstva. S 5:2 so bili boljši Novomeščani, ki so redni del prvenstva končali na prvem mestu, Ravenčani so bili drugi.

"Tisti poraz na začetku sezone je bil zame nekoliko nepričakovan, ampak morda je bilo po svoje to tudi dobro, saj smo videli, da bomo morali vložiti še več dela. Ampak ko se sezona konča na takšen način, smo lahko samo zadovoljni. Naša prednost je, da imamo tri enakovredne igralce. Horvat je svoje delo, kot naš prvi igralec opravil odlično, s po dvema zmagama na obeh finalnih tekmah se je izkazal tudi Godec, svoje je dodal tudi Žigon, ki je v končnici prvenstva igral nekoliko slabše, a še vedno dovolj dobro, da je prispeval pomemben delež h končnemu uspehu. Dejstvo je, da bi se finalna serija lahko obrnila tudi drugače, saj je bilo kar nekaj izenačenih dvobojev, vendar sem ves čas verjel v fante, ki so si naslov zaslužili," je po prvem moškem naslovu Fužinar Inter Diskonta dejal njihov trener Darko Jamšek.

''Ravenčani so zasluženo osvojili naslov državnih prvakov in jim iskreno čestitam. Mi smo imeli svoje priložnosti za zmago, vendar tega nismo izkoristili. Jožko Omerzel je imel zaključno žogico proti Mitji Horvatu, jaz pa sem proti Godcu verjetno odigral svojo najslabšo tekmo sezone, a tako pač je. Sezona je bila kratka in zelo natrpana z državnimi prvenstvi, vendar se že zdaj veselim nove,'' pa je športno priznal poraz Uroš Slatinšek, trener in najboljši igralec ekipe ŠD SU, ki si z osvojenim drugim mestom prav tako zasluži čestitke. V le štirih letih obstoja je prišla do finala končnice.

STA; M. K.