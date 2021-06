Skupina Gen leta 2020 za tretjino povečala dobiček

24.6.2021 | 09:40

Za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem so na ministrstvo za infrastrukturo oddali vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja.

Termoelektrarna Brestanica

Krško - Skupina Gen je leto 2020 končala s 64,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 33 odstotkov več kot v letu 2019. Hkrati so se prihodki zmanjšali za 2,3 odstotka na 2,2 milijarde evrov. Proizvodne enote družb skupine so delovale brez izpadov in skupaj proizvedle 3.674 GWh električne energije oz. en odstotek več kot leto prej.

Skupina Gen s 1474 zaposlenimi je lani kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija covida-19, slovenska gospodinjstva, industrijo in javni sektor oskrbovala z zanesljivo, varno in konkurenčno energijo iz nizkoogljičnih virov, piše v danes objavljenem letnem poročilu družbe in skupine Gen za leto 2020.

Krovna družba Gen energija je v letu 2020 ustvarila 231 milijonov evrov prihodkov, kar je 10,8 odstotka več kot leta 2019. Čisti dobiček se je povečal za 66,8 odstotka na 45,7 milijona evrov, je razvidno iz letnega poročila.

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je v neremontnem letu obratovala stabilno, varno in večino časa na polni moči ter proizvedla 6040 GWh električne energije, od tega 3020 GWh pripada skupini Gen. V letu 2020 so se sistematično pripravili na obsežen remont, ki so ga kljub zahtevnim razmeram uspešno izvedli spomladi letos.

Hidroelektrarne na Savi so kljub podpovprečnim hidrološkim razmeram obratovale zanesljivo in uspešno ter skupaj proizvedle 851 GWh elektrike, od tega 595 GWh za skupino Gen. Termoelektrarna Brestanica je zagotovila kar 27 zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema.

V tržno-prodajnem delu so se v družbi Gen-I uspešno prilagajali dinamičnim tržnim razmeram in v letu 2020 prvič presegli 25-odstotni tržni delež ter tako potrdili svoj položaj največjega dobavitelja elektrike v Sloveniji.

Za področja razvoja in raziskav, investicij ter naložb je skupina Gen lani skupaj namenila 104,6 milijona evrov. V nuklearki so se nadaljevala izvedbena dela projektov druge in tretje faze programa nadgradnje varnosti, v Brestanici so uspešno zaključili projekt izgradnje sedmega plinskega bloka, v Hidroelektrarnah na spodnji Savi so nadaljevali priprave na izgradnjo zadnje hidroelektrarne, to je Mokrice, so povzeli.

V okviru osrednjega strateškega razvojnega projekta - izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem - pa so na ministrstvo za infrastrukturo oddali vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja in njeno dopolnitev s posodobljenim mnenjem oz. načelnim soglasjem sistemskega operaterja Elesa k priključitvi.

