Rebalans proračuna; grb občine Dolenjske Toplice štabu CZ

24.6.2021 | 10:20

Župan Fracn Vovk (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Osrednja točka včerajšnje seje topliškega občinskega sveta je bila prvi rebalans letošnjega proračuna, ki so ga tudi soglasno potrdili. Kot je pojasnil župan Franc Vovk, se glede na veljavni proračun v številkah bistveno ne spreminja, tako prihodke in odhodke so povišali za dobrih 150.000 evrov na nekaj manj kot 5,2 milijona evrov.

Rebalans je bil najbolj potreben zaradi načrtovane gradnje novega vrtca pri osnovni šoli Dolenjske Toplice, določene postavke pa so uskladili glede na dogajanje v prvi polovici leta. Aktivnosti okoli novega vrtca so se tako že začele, začetek gradnje načrtujejo za jesen drugo leto, dokončanje pa je predvideno spomladi leta 2024. Kar nekaj sprememb je z rebalansom bilo na cestnem področju, ki pa so po besedah župana posledica dogovora z Direkcijo RS za infrastrukturo.

Komunalni prispevek

Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki je bil potreben zaradi uskladitve z zakonodajo. Vovk je ob tem poudaril, da je bilo njegovo osnovo navodilo pripravljalcu, naj se višina komunalnega prispevka ne spreminja. »Tako, da ga praktično ohranjamo, kot je bil, saj se povišuje le minimalno, nekje do dveh odstotkov,« je dejal.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so topliški svetniki še odločili, da ob letošnjem občinskem prazniku najvišje priznanje - grb Občine Dolenjske Toplice - prejme občinski štab Civilne zaščite.

M. Ž.