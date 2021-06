SB Novo mesto: Epidemija podaljšala čakalne vrste; primanjkuje 17 urgentnih zdravnikov, 39 sester ...

24.6.2021

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je bilo treba pred epidemijo covida-19 najdlje čakati pri dejavnostih ortopedije, kardiologije in otorinolaringologije, ta pa je čakanje za določene posege še podaljšala. Čakanje na posege v navedenih dejavnostih sicer skušajo skrajšati, po dopustih pa načrtujejo odpiranje dodatnih posegov in pregledov, so povedali.

Novomeški bolnišnici tudi od leta 2016 oz. od začetka delovanja njenega urgentnega centra primanjkuje 17 urgentnih zdravnikov. To pomanjkanje pa nadomeščajo specialisti kirurgije in internistke ter družinski zdravniki, je povedala direktorica Milena Kramar Zupan.

Nedavni odhod petih internistov k zasebnikom je kadrovski problem še poslabšal. Posebej zato, ker so ti internisti delali tudi v urgentnem centru, je pojasnila.

V bolnišnici veliko napora usmerjajo tudi v zagotavljanje zadostnega števila negovalnega kadra oz. medicinskih sester in v uravnoteženost zaposlovanja. Težko namreč nadomeščajo razliko v pomanjkanju medicinskih sester, ki nastaja zaradi njihovega upokojevanja, in njihovo "porodniško ter starševsko" odsotnost.

Primanjkuje jim sicer skupaj 39 medicinskih sester oz. šest odstotkov od vseh medicinskih sester, vse to pa skušajo nadomeščati s prerazporejanjem, z nadurnim delom in s tekočimi razpisi prostih delovnih mest, je še povedala Kramar Zupanova.

STA; M. K.