Zbil 11-letnega kolesarja in peš pobegnil

24.6.2021 | 12:20

Včeraj so policisti obravnavali dva pobegla voznika, tistega v Dobovi so morali celo vkleniti ... (simbolna slika; arhiv)

Sinoči nekaj po 20. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Radovici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zbil kolesarja in peš pobegnil. Lažje poškodovanega 11-letnega kolesarja, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade in je vozil v skupini treh kolesarjev, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je mladoletni kolesar zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri, izgubil oblast nad kolesom in padel. Voznik naj bi po nesreči govoril z otrokom, potem pa odšel s kraja. Policisti so 42-letnega voznika izsledili, mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli. Nekatere okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o kršitvah voznika z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Za storjene kršitve je predvidena globa v višini 2.360 evrov.

Trčil v objekt in skušal pobegniti

Policisti PP Brežice so bili sinoči nekaj pred 21. uro obveščeni o prometni nesreči v Dobovi. Ob prihodu na kraj so opazili moškega, ki je peš poskušal pobegniti s kraja nesreče. 32-letnika so prijeli in zaradi neupoštevanja ukazov zoper njega uporabili prisilna sredstva. Ugotovili so, da je vozil iz smeri Rigonc proti Dobovi, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v pomožni objekt. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, o kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in mu izdali plačilni nalog. Za omenjene kršitve je določena globa v višini 2.454 evrov in 18 kazenskih točk.

Na prehodu za pešce trčil v 60-letnega kolesarja

Okoli 16. ure so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Seidlovi cesti, kjer je 48-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 60-letnega kolesarja. Kolesar se je v nesreči lažje poškodoval.

Voznica lažje poškodovana

Na Finžgarjevi ulici v Novem mestu je 61-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča včeraj izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila. Lažje se je poškodovala.

Vlomi in tatvine

Oškodovanka je policiste obvestila, da je v zadnjih treh tednih na območju Dolenje Brezovice (PP Šentjernej) nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 250 evrov škode.

V Leskovcu pri Krškem je v noči na sredo neznanec vlomil v prodajalno in ukradel tri kosilnice na nitko, visokotlačni čistilec in puhalnik za listje. Škode je za okoli 2.000 evrov.

V Veliki Dolini na območju PP Brežice jev sredo nekdo iz odklenjene stanovanjske hiše izmaknil denarnico z okoli 500 evri.

Med 16. in 18. uro je na parkirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah včeraj nekdo vlomil v osebni avtomobil. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V Kočevju pa so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so ukradli prehrambne izdelke. Podjetje je oškodovano za okoli 50 evrov.

M. K.