Tri občine prenovile najkrajšo povezavo med NM in Mirnsko dolino

24.6.2021 | 17:10

Foto: Lapego

Mokronog/Novo mesto/Mirna Peč - Župani dolenjskih občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč in Mestne občine Novo mesto so danes uradno odprli prenovljeni 500-metrski zahtevni pobočni lokalni cestni odsek Knežija-Brezje oz. del najkrajše cestne povezave med Novim mestom in Mokronogom ter Mirnsko dolino. Naložba je skupaj z davkom stala nekaj manj kot 170.000 evrov.

Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver je povedal, da so si sodelujoče občine stroške prenove razdelile po medsebojnem sporazumu o sofinanciranju rekonstrukcije odseka Knežija-Brezje.

Občina Mokronog-Trebelno je pokrila 35 odstotkov te naložbe, mirnopeška občina četrtino in novomeška 40 odstotkov. Sicer pa so izboljšali tehnične karakteristike omenjenega nevarnega cestnega odseka, ki ga med drugimi vozniki dnevno prevozi vsaj 400 občanov Občine Mokronog-Trebelno.

Okrepili so tudi tamkajšnjo prometno varnost, prevoznost, povezanost med kraji ter komunalno urejenost na meji med občinama Mirna Peč in Novo mesto, je dodal župan.

Omenjena cestna povezava sicer večinoma poteka po območju novomeške občine in delno po ozemlju mirnopeške, najpogosteje pa jo uporabljajo prebivalci bližnjega Trebelnega, ki spada v Občino Mokronog-Trebelno, je pojasnil.

Prenova je obsegala ureditev vodnega odtoka, širitev, utrditev in sanacijo vozišča ter njegovo novo preplastitev z asfaltom. Gradbena dela so začeli marca, je še povedal Maver. Pohvalil je tudi projektno sodelovanje z omenjenima občinama.

Poleg Mavra so cesto odprli še mirnopeški župan Andrej Kastelic, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave novomeškega podjetja CGP Martin Gosenca.

M. K.; STA