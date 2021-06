Občinska priznanja Jožetu Krmcu, Ivanu Povšiču in DRSI

24.6.2021 | 13:30

Škocjanski občinski svetniki so včeraj soglasno potrdili letošnje občinske nagrajence.

Martina Kralj (prva na levi).

Škocjan - Ob Knobleharjevem tudi letos v občini Škocjan ne bodo pozabili na zahvalo najzaslužnejšim.

Na včerajšnji občinski seji so svetniki soglasno potrdili predlog Odbora za občinska priznanja, ki ga vodi Martina Kralj.

Slednja je povedala, da so na razpis prejeli štiri predloge, vse so bile za priznanja, ker pa imajo v pravilniku, da na leto lahko podelijo le tri, so se po tehtnem premisleku odločili za tri (spodaj omenjene), pri čemer je bil glavni kriterj, koliko časa je kdo deloval v dobrobit skupnosti na nekem področju.

Občinska priznanja bodo prejeli: Ivan Povšič iz Čučje mlake, ki je bil 28 let zagnan predsednik Govedorejskega društva Škocjan; Jože Krmc, dolgoletni vodja skupine ljudskih pevcev Fantje z vasi, ki bodo letos praznovali 25 let delovanja; ter Direkcija RS za infrastrukturo, ker so ji v občini Škocjan hvaležni, da ima posluh za potrebe njihove občine, kjer so v zadnjih letih z njihovo pomočjo res veliko postorili: obnovili regionalne ceste Dobrava, Bučka, Radulje, postavili novo krožišče v poslovni coni Dobruška vas, skupaj pa načrtujejo še noge razvojne projekte pri posodabljanju cestnega omrežja v škocjanski občini.

Občinska priznanja in nagrado bodo podelili na slavnostni seji Občinskega sveta v torek, 6. julija.

Besedilo in foto: L. Markelj