Zagorelo pri pretakanju plina, gasilci preprečili najhujše; nesreča na čateškem toboganu

24.6.2021 | 18:45

Terme Čatež (simbolna slika; arhiv DL)

Ob 12.18 je v Boštanju pri Sevnici zagorelo pri pretakanju plina iz avtocisterne v plinohram. Zagorelo je zaradi poškodbe na polnilni pipi, na kateri je začel uhajati plin, ki se je zaradi neznanega vzroka zanetil. Ogenj se je razširil še na bližnjo okolico z vrtovi, živo mejo in na dve drevesi. Posredovali so gasilci PGD Boštanj in Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, s hitrim posredovanjem preprečili, da bi ogenj zajel bližnji stanovanjski objekt, ohladili 2.600 litrski plinohram, opravili pregled s termovizijsko kamero in detektorjem plina. Obveščene so bile pristojne službe.

Poškodba na bazenu

Ob 16.11 se je na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, na toboganu poškodovala obiskovalka zunanjih bazenov. Reševalci NMP Brežice so plavalki na kraju nudili prvo medicinsko pomoč in jo prepeljali v UC SB Brežice.

Najprej gasilci, nato reševalci

Ob 15.18 so na Grajskem trgu v Žužemberku pri oboleli osebi posredovali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Do njihovega prihoda so obolelemu nudili prvo pomoč gasilci PGD Žužemberk.

V suhem rado zagori

Večdnevno suho in občasno vetrovno vreme ter visoke temperature so marsikje po državi že izsušile nizko vegetacijo in zgornje plasti tal. To povzroča ugodne razmere za nastanek požarov v naravnem okolju in na prostem, kar se že kaže v povečanem številu zaznanih požarov in gasilskih intervencij.

Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, da je pri kurjenju in drugi uporabi ognja v naravnem okolju in na prostem treba upoštevati ukrepe varstva pred požarom v naravnem okolju. Prepovedano je odmetavanje cigaretnih ogorkov in drugih gorečih snovi, saj tudi te lahko v trenutnih razmerah povzročijo nastanek požarov v naravnem okolju in na prostem.

Podobne razmere bodo tudi v prihodnjih dneh.

M. K.