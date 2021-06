Dijaki naj dobijo denar

25.6.2021

Metliški občinski svet zaseda v Kulturnem domu Metlika. (Foto: M. L.)

Metlika - Metliški občinski svetniki so na zadnji seji med drugim obravnavali in sprejeli prvi rebalans proračuna. Glavni razlog obravnave 1. rebalansa za leto 2021 so uspešno pridobljena sofinancerski denar za prizidek k Osnovni šoli Podzemelj, je pojasnila uvodničarka pri tej točki dnevnega reda Vesna Malešič, vodja občinskega oddelka za finance, družbene dejavnosti in pravno splošne zadeve. Občini bo namreč Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo nekaj več kot 404.000 evrov.

Občinski svet je sprejel po daljši razpravi odlok o denarnih spodbudah dijakom gimnazijskega programa v Srednji šoli Črnomelj (100 evrov mesečno). Župan Darko Zevnik je ob glasovanju o dodeljevanju spodbud dejal, da se s sprejetim sklepom o dodeljevanju denarnih spodbud tudi obvezujejo, da bodo do jeseni pridobili podrobnejši pregled o letošnjem vpisu in vpisih v srednjo šolo in posebej v program gimnazija v zadnjih letih. V razpravi je svetnik Lojze Malenšek pozval k ponovnemu razmisleku o predvidenem načinu izplačila denarnih spodbud dijakom. Podpira dodeljevanje denarja dijakom, vendar vsem, ki naredijo letnik. Denarne spodbude naj dobijo dijaki vseh programov v srednji šoli, ne samo gimnazijci, pravi Malenšek.

Svetniki so s sklepom soglašali s predlaganim zadolževanjem javnega podjetja Komunala Metlika, seznanili so se s poročilom o poslovanju javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto v letu 2020. Soglašali so s predlaganim izplačilom denarja za delovno uspešnosti direktorice in pomočnice direktorice Dolenjskih lekarn Novo mesto za lani ter določili višino delovne uspešnosti direktorice Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2020. Seznanili so se tudi s predlaganim dolgoročnim razvojnim načrtom Belokranjskega muzeja in se z njim strinjali. Svetniki so podprli stališča metliške občine glede pokrajinske zakonodaje, ki jo je na seji predstavil župan Darko Zevnik.

Med drugim so obravnavali nekatere premoženjske zadeve in sprejeli v drugi obravnavi spremembe ustanovitvenih aktov petih občinskih javnih zavodov.

