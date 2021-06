FOTO: Gorelo v zbirnem komunalnem centru, gasili več ur

25.6.2021 | 08:15

Foto: FB Komunala Kočevje

Včeraj ob 16.37 je v naselju Mozelj, občina Kočevje, zagorela odpadna embalaža v zbirnem komunalnem centru. Posredovali so gasilci PGD Mozelj, Kočevje, Livold, Šalka vas, Kočevska reka in Stara Cerkev. Zgorelo je okoli 1200 m3 različnih odpadkov. Gasilci so porabili okoli 550 m3 požarne vode.

Vzrok požara še ni znan, po prvih podatkih je prišlo do samovžiga. Nihče ni bil poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

Na FB profilu Komunale Kočevje so pojasnili, da je v Zbirnem centru Mozelj zagorelo pod nadstrešnico, kjer se skladiščijo nenevarni komunalni odpadki pred oddajo prevzemnikom. Zahvalili so se vsem gasilcem, ki so ure vztrajali v boju s plameni.

Na AC trčila osebno in tovorno vozilo

Ob 18.22 sta na avtocesti Ljubljana - Obrežje pred izvozom Kronovo, občina Novo mesto, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so protinaletno zavarovali kraj nesreče. V nesreči ni bilo poškodovanih. Delavci DARS-a so počistili cestišče.

Obtičal na jašku

Ob 21.46 so v Gazicah, občina Brežice, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom izvlekli vozilo, ki je obtičalo na nezavarovanem jašku pred stanovanjsko hišo.

