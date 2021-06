Pri zbiranjih na prostem razdalja 1,5 metra ali pogoj PCT. Kaj pa maske?

25.6.2021 | 11:30

Vlada je včeraj sprejela nekatere spremembe odlokov, ki urejajo zbiranje in druženje. V notranjih prostorih je še naprej predvidena uporaba maske, v zunanjih pa takrat, ko ni izpolnjen pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) in ko ni mogoče stalno zagotavljati razdalje 1,5 metra, je na novinarski konferenci glede covida-19 pojasnila Maja Bratuša.

Na javnih prireditvah morajo v notranjosti udeleženci nositi maske, velja pogoj preboleli, cepljeni, testirani, ni pa omejeno število oseb oz. ni predpisana določena razdalja med njimi.

Ko gre za organizirano zbiranje in shode na prostem, pa se ti ločijo glede na to, ali se na njih zbere do sto oseb ali več. V prvem primeru maske niso potrebne, tudi ni potrebno izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani. Je pa treba zagotavljati 10 kvadratnih metrov na eno osebo in ob tem ves čas vzdrževati razdaljo 1,5 metra. Ko gre za organizirane shode in zbiranje nad sto ljudi, maske prav tako niso obvezne, razdalja ni predpisana, potrebno pa je izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani, je pojasnila Bratuša.

V sporočilu po seji vlade je sicer zapisano, da s spremembo odlok za organizirane javne prireditve in javne shode v zaprtih prostorih ne predpisuje več obveznega nošenja mask, saj je ta obveznost določena že v odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe. V tem odloku pa ostaja priporočilo, da mora organizator oziroma udeleženci pri zbiranju ljudi upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za ostala zbiranja, ki jih ni treba prijaviti, pa ostaja v veljavi omejitev na 50 ljudi, je dejala Bratuša.

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je predstavil še eno novost, in sicer za govornike, ki v zaprtih prostorih opravljajo govorniško dejavnost. Če bodo vsi ostali od govornika oddaljeni najmanj dva metra, hkrati pa v teh prostorih velja pogoj preboleli, cepljeni, testirani, potem za govornika uporaba maske ni obvezna.

Vlada je sicer podaljšala omejitve, ki veljajo pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev, pri izvajanju športnih programov, pri ponujanja kulturnih storitev, pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, pri izvajanju javnega prevoza potnikov in obveznost glede namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, še izhaja iz sporočila po seji vlade.

