57. Jurjevanje v Beli krajini: Zakladnica tudi uradno odprta

25.6.2021 | 14:00

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V sklopu 57. Jurjevanja v Beli krajini sta župan Andrej Kavšek in direktorica RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič včeraj uradno odprla popolnoma novo turistično točko v Črnomlju - mestno Zakladnico in klančino, ki poteka po brežini nad Dobličico. Skozi stalno razstavo kulturne in naravne dediščine ter drugih zanimivosti je Zakladnica izhodiščna točka turističnega pohajkovanja po Črnomlju in do ostalih znamenitosti in lepot Bele krajine, sporočajo iz črnomaljske občine.

Investicija je skupaj z nadzorom in projektno dokumentacijo znašala 316.000 evrov, kar je občina zagotovila v svojem proračunu, za notranjost Zakladnice v vrednosti slabih 60.000 evrov pa je poskrbel RIC Bela krajina, 85 % v sklopu projekta kulTura, 15 % pa z lastnimi sredstvi. Izvajalec del je bilo podjetje TGH iz Črnomlja s podizvajalci, projekt so zasnovali v Ateljeju Ostan Pavlin iz Ljubljane, nad projektom pa so bdeli konzervatorji iz Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

»Veseli me, da imamo v mestnem jedru novo privlačno točko in srčno upam, da bo zaživela v svoji lepoti,« je ob odprtju povedal župan Andrej Kavšek in izpostavil tudi ostale projekte, ki se bodo letos začeli v sklopu ureditve starega mestnega jedra. Nadaljujejo namreč z ureditvijo trga pred Zakladnico, v zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za obnovo pritličja črnomaljskega gradu, prvo fazo ureditve atrija in kleti pa bodo izvedli oktobra letos s pomočjo pridobljenih sredstev Ministrstva za kulturo. Na razpisu omenjenega ministrstva smo pridobili tudi sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na Stoničevem gradu, ki je v občinski delni lasti od lanskega leta. Obnovili bodo tudi fasado cerkve sv. Petra, za katero je na razpisu uspešno kandidirala Župnija Črnomelj – Dragatuš, del sredstev pa bo prispevala tudi občina.

Prostor, kjer stoji Zakladnica je bil dolga leta zapuščen in ideja mestne zakladnice ni oživela samo ta kletni prostor, ampak je iztočnica za vse nadaljnje ureditve in vsebine tega območja, pravijo Črnomaljci. S projektom kulTura, ki je bil izveden preko programa Interreg, je RIC Bela krajina kot partner v projektu prostor opremil, z izgradnjo klančine, ki poteka po brežini nad Dobličico, pa je Občina omogočila dostop tudi gibalno oviranim osebam. Urejen je tudi dostop do bodočih javnih sanitarij, ki jih bodo začeli urejati v kratkem, so še sporočili s črnomaljske občine.

Jurjevanje vabi

Danes se preko celega dne na Jurjevanju v črnomaljskem mestnem središču obetajo tržnica dobrot in rokodelstva, predstavitev projektov lokalne akcijske skupine, po dopoldanskem programu za otroke še predstavitev brošure Citre v Beli krajini in koncert citrarjev, nastop tamburašev Kulturno umetniškega društva Oton Župančič Vinica, na glavnem odru pa med prireditvijo Pleši, Jure, do jutranje ure nastopi folklornih skupin iz Maribora, Starega trga ob Kolpi, Predgrada, Vinice in Črnomlja.

Drevi ob 19.30 bo sledilo še slavnostno odprtje Jurjevanja in koncert skupine Katalena.

V soboto se bo nadaljevala omenjena tržnica, pripravljajo še nastop in folklorno delavnico za otroke, nastop dragatuških tamburašev, Vokalne skupine Lan s tamburaši, nastope različnih folkloristov in med drugim še Prifarskih muzikantov.

V nedeljo Črnomaljce čakajo še osrednja belokranjska prireditev ob državnem prazniku, nastopi tamburašev in folklornih skupin, godbeniški festival, nastopi glasbenih skupin Suha južina band, Katice, Izidorja Erazma Grafenauerja in Godalnega kvarteta Dissonance, po zaključku festivala pa še koncert Marko bande.

Porgram vam je na voljo tudi v naši rubriki Namig za premik.

M. K.

Galerija