Praznik župnije in domovine

25.6.2021 | 17:50

Mašo je vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. (Foto: M. L.)

Zbrane je posebej nagovoril župnik župnije Stari trg ob Kolpi Jože Pavlakovič, župnik polanski. (Foto: M. L.)

Slovenost so pospremili tudi člani Kulturno športnega društva Predgrad in Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi. (Foto: M. L.)

Stari trg ob Kolpi - Včeraj so v farni cerkvi sv. Jožefa v Starem trgu ob Kolpi s svečano mašo zaznamovali 800 let navzočnosti duhovnika v Poljanski dolini. Maševal je novomeški škof msgr. Andrej Glavan, pridružili so se mu gostitelj praznovanja župnik župnije Stari trg ob Kolpi Jože Pavlakovič in drugi duhovniki dekanij Črnomelj in Kočevje. Pri maši, ki so jo obogatili z orgelsko glasbo in solo petjem, sta brali berilo Katarina (Katica) Špehar in Helena Konda.

Po maši so pred cerkvijo ob lipi osamosvojitve počastili 30 let samostojne domovine Slovenije. Zbrane so nagovorili župnik Jože Pavlakovič, župana občine Črnomelj in Kočevje Andrej Kavšek in Vladimir Prebilič in predsednica krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi Renata Butala ter ob koncu kratko tudi nekdanji župnik s Starem trgu ob Kolpi Lojze Rajk.

Praznovanje ob lipi, ki je potekalo v sproščenem ozračju, so z nastopi pospremili člani Kulturno športnega društva Predgrad in Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi, pevec Peter Movrin ter otroci iz vrtca in šole v Starem trgu ob Kolpi.

M. L.

