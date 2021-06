Utonil v Krki, oživljanje ni uspelo; motorist zbil srno

Danes ob 14.07 so pri naselju Podgozd, občina Žužemberk, v reki Krki opazili utapljajočo osebo. Gasilci PGD Žužemberk, Dvor ter mimoidoči so osebo prenesli iz vode na breg. Gasilci so utopljenca oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novega mesta, ki so reanimacijo nadaljevali, kljub vsem poskusom oživljanja je oseba preminila.

Letna kuhinja pogorela

Ob 7.16 je v Podgradu, občina Novo mesto, gorela letna kuhinja ob vikendu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so požar, ki je letno kuhinjo uničil v celoti, pogasili, premetali požarišče in prezračili kletne prostore objekta.

Motorist zbil srno

Ob 11.06 je na cesti Črnomelj-Stari Trg ob Kolpi, občina Črnomelj, motorist zbil srno. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega motorista oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S ceste in na streho

Ob 13.54 se je pri naselju Dobrava pri Škocjanu, občina Škocjan, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorela odvržena steklenica z vnetljivimi snovmi

Ob 14.10 je na Cesti 4. julija v Krškem na travnati površini zagorela odvržena steklenica z vnetljivimi snovmi. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Brez elektrike

Ob 13.00 je prišlo do okvare daljnovoda. Brez električne energije so ostali odjemalci naselij Apnenik, Veliki Trn, Lomno, Črešnjice nad Pijavškim in Pijavško. Dežurni delavci Elektra Celje so napako odpravili ob 16. uri.

