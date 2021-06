V Gorenji vasi izobesili veliko slovensko zastavo

25.6.2021 | 20:20

Zastavo je blagoslovil domači župnik Andrej Golčnik.

Gorenja vas pri Šmarjeti - Ideja je povezala vaščane in vaščanke Gorenje vasi pri Šmarjeti. Idejni vodja projekta postavitve droga z zastavo je bil vaščan Slavko Pirh, ki je pobudo predstavil županu Občine Šmarješke Toplice Marjanu Hribarju, zatem pa so k projektu pristopili tudi Gorenjevaščani. Sprva je bilo mišljeno, da bo zastava pri vaškem vodnjaku, kasneje pa so se dogovorili, da jo postavijo na pravi razgledni točki Gorenje vasi, na koščku Jegličeve zemlje, kjer zdaj že ponosno plapola, so sporočili organizatorji.

Jutri še zastava velikanka

Zastavo je blagoslovil domači župnik Andrej Golčnik, vaščani in vaščanke pa so se po uradnem delu zbrali pri vaškem vodnjaku, kjer se jim je pridružil tudi župan. V svojem nagovoru je izpostavil močno voljo in trud idejnega vodje ter zbrane povabil še na en slavnostni dvig zastave, t.i. "zastave velikanke", ki bo v soboto ob 18:30 v Šmarjeti.

Jutri ob 19:30 nato sledi prireditev Zelena pomlad slovenske državnosti na igrišču ob OŠ Šmarjeta. Častni gost bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ob prisotnosti dveh podpredsednikov slovenske vlade, Mateja Tonina in Zdravka Počivalška, ter predsednika prve slovenske vlade, Lojzeta Peterleta.

M. K.

