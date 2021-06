FOTO: Šarkeljada na Bučki - Mari Jakše spekla najboljši šarkelj z vsemi 40 točkami

26.6.2021 | 10:00

Z Mari Jakše, ki je spekla najboljši šarkelj letos, se je veselil tudi njen mož Jože.

Zmagovalni marmorni šarkelj Mari Jakše

Vida Gros in Betka Verščaj sta bili zadovoljni, da je šarkeljada kljub posebnim razmeram tudi letos uspela.

Skupinska fotografija tekmovalcev

Bučenski ramplači so poskrbeli za dobro voljo. Z veseljem so nastopili na domačem odru po menda letu dni.

Med občinstvom v prvi vrsti tudi župan Jože Kapler ter podžupan Alojz Hočevar

Irena Ule

Bučka - Pogum velja, so si dejale članice Društvo podeželskih žensk Bučka ter v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije pripravile 11. državno tekmovanje in 17. šarkeljado. Uspelo je in odzvalo se je 35 tekmovalcev, kar je celo deset več kot lani, ko kljub epidemiji niso prekinile s šarkeljado ter ohranile tradicijo.

Najbolje se je tokrat odrezala izkušena gospodinja Mari Jakše iz Malega Podljubna, članica DKŽ Novo mesto, ki je za marmorni šarkelj prejela zlato priznanje za kar vseh 40 možnih točk. »Zelo sem vesela, sodelujem vsako leto, pekla sem že kvašene, pa šarklje s pistacijo, itd., a pri šarkljih še nisem zmagala. Rada pečem, to je za mojo dušo,« je dejala zmagovalka in povedala, da ima nekaj zaslug za tokratno zmago tudi njen mož Jože, ki ji je pomagal pri mešanju šarklja. Mari kljub delu na kmetiji vedno najde čas za peko, sodeluje na tekmovanjih v peki kruha, potic, jabolčnih zavitkov, pri pripravi štrukljev. Prav slednji so ji še izziv, saj le tu še ni zmagala.

Razstava v kulturnem domu

Včeraj, na dan državnosti, so Bučklanarke v kulturnem domu pripravile razstavo šarkljev in videti je bilo mogoče kvašene, umešane in biskvitne. Največ je bilo sicer marmornih šarkljev, kar 15, a tudi bolj posebnih: brezglutenski šarkelj, kvašen štrukelj s kislim testom, štrukelj s skuto in pomarančami, s koščki čokolade, s pehtranom in brusnicami, ajdov štrukelj z orehi, pa fižolov štrukelj z lešniki, itd. Tekmovalke so prišle v glavnem iz domače in sosednjih dolenjskih občin.

Kot je povedala predsednica tričlanske strokovne komisije Betka Verščaj, so šarklji lepi na izgled in večinoma zelo dobri. Podelili so sedem zlatih priznanj, 21 srebrnih, štiri bronaste in tri zahvale.

Zlato priznanje so poleg zmagovalke dosegli še: Erika Hočevar za ajdov šarkelj z orehi (39,33), sledijo Marija Povše za marmorni šarkelj (39,17), Jožica Bobnar za marmorni šarkelj (83,83), Taj Bevec za zebrin šarkelj ( 38,67), Marjana Brajer za marmorni brezglutenski šarkelj (38,67) in Vida Gros za brezglutenski kvašen šarkelj z rozini (38,17).

Kar 15 marmornih šarkljev

Sodelujočim je dala nekaj napotkov ter jih opozorila, da morajo biti previdni pri izbiri modela oz. pekača – odkar imamo Slovenci svojo potico zaščiteno, šarklje pač ne smemo za tekmovanja več peči v kakih potičnikih, ki imajo ravno dno. V poštev pridejo le zaobljeni modeli. Paziti morajo tudi na količino, ker so nekateri šarklji bili izredno majhni.

Predsednica Društva podeželskih žensk Bučka Vida Gros je vesela, da sodelovanje ni upadlo in da je znova nekaj novih in mladih. Tokrat je šarklje peklo kar nekaj otrok, skupaj z mamicami, in učenci so celo prekašali učiteljice ...

So pa pri izvedbi tekmovanja in razstave upoštevali vsa priporočila stroke in štrukljev tudi tokrat ni bilo mogoče pokušati in deliti, vsak tekmovalec je svoj šarkelj odnesel domov.

Sodelujočim pri peki šarkljev in organizatoricam je na prireditvi čestitala tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. »Vesela sem, da znanje in naša kulinarika ne gresta v pozabo in se prenaša na mlajše rodove,« je dejala.

Čestitke ob državnem prazniku

Zbrane je nagovoril tudi škocjanski župan Jože Kapler, ki je bil vesel, da so tudi z šarkeljado na nek način počastili domovino Slovenijo ob 30. obletnici samostojnosti. Povabil je še na druge prireditve v okviru občinskega praznika Knobleharjevo 2021.

Prijeten kulturni program, ki se je začel z Zdravljico v izvedbi zasedbe Vokalnih 5, so oblikovali še Bučenski ramplači ter mladi z Bučke.

Zaradi koronavirusa in omejitev tudi letos semanjega dne na Bučki ni bilo.

Besedilo in foto: L. Markelj

