FOTO: Hojs na Polževem: ''Težko je poslušati tiste, ki menijo, da je bilo nekoč lepše''

26.6.2021 | 09:05

Foto: Občina Ivančna Gorica; Gašper Stopar

Polževo - Občina Ivančna Gorica se je z osrednjo prireditvijo ob včerajšnjem dnevu državnosti pridružila številnim prireditvam po Sloveniji in počastila okrogli jubilej 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije. Prireditev z naslovom ''Vse najboljše domovina'' je potekala pri cerkvici Svetega Duha na vrhu Polževega.

Slovesno se je začelo že ob 10. uri s tradicionalno mašo za domovino, ki jo je v popolnoma obnovljeni cerkvi sv. Duha daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan in jo tudi blagoslovil. Kot je povedal tamkajšnji župnik Župnije Krka Dejan Pavlin, je obnova potekala zadnje tri mesece. Kot sporočajo iz ivanške občine, so se lotili celotne obnove, tako notranjosti cerkve kot tudi zunanjosti. Svojo posebno noto cerkvi doda nov križev pot, nov lestenec, obnovljena stranska oltarja, zvonik, ostrešje in fasada. Lično je urejena tudi okolica okrog cerkve. Občina je hvaležna vsem zaslužnim, so zapisali v sporočilu za javnost: ''Iskrena zahvala za obnovo gre v prvi vrsti domačinu Blažu Miklavčiču, ki je bil tudi eden izmed večjih donatorjev in pobudnikov obnove te cerkve. Posebna zahvala gre tudi ZVKD-ju, Sabini Ravnikar, ki je poskrbela da je bila obnova cerkve v skladu s predpisi, zakoncema Kralj, ki sta v vlogi ključarjev spodbujala vaščane k obnovi. Zahvala gre tudi številnim obrtnikom in Občini Ivančna Gorica, še posebej županu, ki je s svojimi rednimi obiski in svojimi sodelavci bdel nad obnovo. Zahvalo je župnik izrekel tudi krajanom Velikih in Malih Vrhov ter številnim obrtnikom in faranom krške župnije, ki so pripomogli svoj delček k celoti. S tem je ohranjen še en čudovit biser iz bogate zakladnice sakralne dediščine naše občine.''

Osrednja svečanost ob prazniku se je nadaljevala na ploščadi pred cerkvijo, kjer je številne prisotne nagovoril minister za notranje zadeve, Aleš Hojs. Povzel je 30-letno zgodovino Slovenije. Po njegovih besedah je prav, da se spomnimo tistih let in dni, ko smo se odločali za lastno državo. Demokracija je tisto, kar združuje Slovenijo in jo označuje kot posebno: ''Saj ima veliko narodov svojo lastno državo, demokracije pa žal ne. Po vsem trudu, ki smo ga vložili, je dandanes res težko poslušati tiste posameznike, ki še danes menijo, da je bilo nekoč lepše.'' Spomnil se je tudi tistih, ki so takrat dali svoje življenje za dobro domovine.

''Kako je trideset let pozneje? Ali je res, da je res vse tako slabo? Ali je res, da je vse tako brezupno, kot nas nekatere medijske hiše nagovarjajo v teh dneh,'' se je spraševal Hojs ter nadaljeval: ''Ko v zadnjih dneh hodim po Sloveniji, tako kot danes, se ne morem načuditi, kje se skriva to nezadovoljstvo, kje je vse tisto slabo. Srečujem vesele ljudi, polne upanja in radosti ob praznovanju, ki so s svojo glavo in delovnimi rokami ter vztrajnostjo ustvarili to kar imamo danes.''

V nadaljevanju je poudaril ključni vrednoti aktualne vlade. To sta po njegovih besedah vrednoti reda in poštenja. In prav ti dve vrednoti ''nam bosta še kako pomagali pri predsedovanju Evropski uniji, ki ga Slovenija nastopi v naslednjih dneh.'' Ob zaključku je vse prisotne med drugim pozval, da se kljub ''zeleni epidemiološki fazi'' ne sprostimo preveč in še naprej spoštujemo ukrepe v dobro vseh nas.

Ivanški župan Dušan Strnad je dejal, da je sedaj kar precej razlogov za veselje: ''Prvi je gotovo ta, da se lahko ponovno družimo, saj nam je epidemija več kot eno leto to prepovedovala. Drugi razlog za veselje je prenovljena cerkev Svetega Duha, ki jo občudujejo številni pohodniki Jurčičeve poti. Tretji razlog pa je praznovanje na Polževem, ki s poklonom naši domovini poteka že vse od leta 2003.''

Prisotne je povabil tudi na spominsko svečanost, ki bo potekala v nedeljo, 4. julija, pri cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Ob 10. uri bo maša za domovino, zatem pa odkritje in blagoslov spominskega obeležja, ki bo posvečeno spominu na prvo mašo med slovenskimi vojaki v času vojne za Slovenijo na Malem Hudem pri Ivančni Gorici.

Praznično vzdušje na Polževem pa je bilo včeraj, kot še sporočajo iz občine, še posebej svečano ob pesmi Slovenskega okteta, ki je pel pri maši za domovino in v kulturnem programu prireditve.

M. K.

