FOTO: Odprtje 57. Jurjevanja v Beli krajini

26.6.2021 | 12:50

Foto: Jani Pavlin

Črnomelj - Tretji in uradni otvoritveni dan petdnevnega folklornega festivala je v sklopu »Mladega Jurjevanja« na glavnem odru včeraj odprl Zavod Enostavno prijatelji s predstavo za otroke »Po Sloveniji«. V razgibani in poučni predstavi so se najmlajši nasmejali prigodam popotnika Jake, starejši otroci pa utrdili znanje o Sloveniji in se naučili novih zanimivosti.

Na glavni ulici so lahko obiskovalci na tržnici dobrot in rokodelstva kupili lokalno pridelano hrano in druge dobrote ter rokodelske izdelke, sporočajo organizatorji. Potekal je tudi Dan Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine, v okviru katerega se je stojnicah predstavilo že izvedene projekte in projekte v izvajanju s pomočjo ukrepov Evropske unije. Skozi dan so si obiskovalci lahko ogledali razstavo artiklov oz. oblačil iz projekta »Volna, lan, konoplja« v etno muzeju Volna, lan, konoplja ter se udeležili delavnic peke belokranjske pogače, črnomaljskih prest, polstenja mila in kvačkanja okrasnih rožic, razvajali pa so se tudi s palačinkami iz sestavin lokalnih ponudnikov Bele krajine.

Na parkirišču pri gradu so se otroci lahko udeležili ustvarjalnih delavnic poslikave obraza, barvali kamenčke, si oblikovali zanimive frizurice, izdelali lesene obeske ter se spoznali z osnovami servietne tehnike okraševanja predmetov.

V cerkvi Sv. Duha je potekala predstavitev brošure »Citre v Beli krajini«, ki jo je na pobudo Folklorne skupine Dragatuš in na podlagi njihovih raziskav ter strokovnih prispevkov dr. Bruna Ravnikarja in mag. Neli Zidar Kos založila in izdala Območna izpostava JSKD Črnomelj. Gre za izjemen prispevek k poznavanju belokranjske glasbene dediščine, ki je skozi desetletja ostajal nepoznan. V publikaciji so poleg predstavitev citer in pregleda citrarske umetnosti na Slovenskem zanimiva pričevanja Belokranjcev o citranju pri nas, podkrepljena z dragocenimi fotografijami. Na spremljajočem koncertu so se prvič javno predstavili citrarji Bele krajine, ki so nastopili skupaj s priznano slovensko citrarko Damjano Praprotnik.

Na glavni ulici so nastopili tamburaši KUD Oton Župančič Vinica, na glavnem odru pa so na osrednjem folklornem delu dneva pod naslovom »Pleši, Jure, do jutranje ure« nastopile folklorne skupine AFS Študent Maribor, FS KUD Oton Župančič Vinica in folklorniki iz KUD Merak Črnomelj.

Uradno odprtje

Slavnostno odprtje 57. Jurjevanja v Beli krajini, ki ga je povezoval Jaka Birkelbach, se je letos zgodilo na državni praznik. Organizatorji letošnje prireditve so Razvojno informacijski center Bela krajina, Javni sklad za kulturne dejavnosti – izpostava Črnomelj, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Komunala Črnomelj, Belokranjsko izročilo – Medeni butik Bibi in Občina Črnomelj, ki je glavni pokrovitelj dogodka. Odprtje letošnjega festivala je spremljal koncert najboljšega tamburaškega orkestra v Sloveniji – Tamburaškega orkestra Dobreč, ki je cenjen, priznan in nagrajevan na vseh tekmovanjih in gostovanjih po Evropi ter prejemnik Župančičeve plakete, najvišjega priznanja Občine Črnomelj na področju kulture in Gallusove listine, enega najvišjih priznanj JSKD za področje glasbe.

Obiskovalce je najprej nagovoril župan Občine Črnomelj, Andrej Kavšek, ki je povedal, da mu je v neizmerno veselje, da jih lahko na Jurjevanju v Beli krajini ponovno pozdravi: »To je čas, ko Črnomelj zaživi, ko ga prevzame posebno vzdušje veselja, sproščenosti in pozitivne energije. Vse to nam dajejo glasba in ples ter druženje, ki smo ga v času epidemije koronavirusa najbolj pogrešali«. Povedal je, da Občina Črnomelj počasi, a vztrajno ureja mestno jedro, potrditev njihovega truda pa je priznanje Turistične zveze Slovenije, ki jim je lani oktobra podelila 1. mesto v kategoriji mestnih jeder v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna. Folklorni program se letos zaradi nastalih razmer vrača k svojim osnovam, na festivalu pa bodo nastopile slovenske folklorne skupine, v večini iz Bele krajine, velik poudarek pa bo tudi na slovenski etno glasbi. Na koncu je prisotnim čestital ob 30. rojstnem dnevu samostojne države Slovenije ter zaželel, da naj nas prevzame spoštovanje, domoljubje in ponos do naše države Slovenije.

Čast slavnostnega govorca na letošnjem 57. Jurjevanju v Beli krajini je doletela predsednika Turistične zveze Slovenije Pavleta Hevko. Hevka je povedal, da je Jurjevanje dogodek, ki nima kar tako naziva Evropske destinacije odličnosti in zlatega znaka zelene destinacije Slovenije. V Beli krajini sta odličnost turistične ponudbe in skrb za neokrnjeno naravo iz leta v leto bolj vidni in spodbudni. Že dejstvo, da Jurjevanje postaja prireditev brez odpadkov, v vseh nas zbuja upanje: »Do letošnjega leta so na tej prireditvi nastopile folklorne skupine iz najmanj 30 držav sveta in jo oplemenitile s svojo kulturo, glasbo in plesom. Na njej pa so nastopile že skoraj vse slovenske folklorne skupine, ki dajo kaj nase in ki lahko slovenski in mednarodni javnosti pokažejo bogastvo, tradicijo, barvitost in spoštovanje zgodovinskega odtisa, ki ga Slovenci in Belokranjci puščamo v svetu, s svojo izvorno glasbo, narodnimi pesmimi in plesi, ki so se v toku minljivega časa pokazale kot nekaj prav posebnega«. Povedal je, da sta raznolikost in prepletanje kultur z vseh koncev sveta, letos pa bolj z vseh koncev Slovenije, zaščitna znaka za odlično organizirano prireditev, kjer se starodavna tradicija spogleduje z modernimi časi. Kjer se naša kultura smelo pogleduje v ogledalu kultur drugih narodov sveta in kjer se trajnostno in celostno dojemanje sožitja in bitja ozira na nove poti razvoja, ki omogočajo sožitje vsega, kar ponujata narava in kultura v Beli krajini. »Dolgoletni trud za ohranjaje belokranjske plesne in glasbene dediščine, ki se z izvirnimi pesmimi in narodnimi nošami postavljajo ob bok mednarodno znanim folklornim skupinam, je obrodil bogate sadove iz katerih se bodo napajale mlade generacije Črnomaljcev in Belokranjcev«. Povedal je, da nam vedenje, da prvi pisni podatki o belokranjskih šegah in Jurjevanju izhajajo iz leta 1839, kar je bilo zgledno opisano v časopisu Carniola, v takih časih, kot je današnji, daje zanos, da nadaljujemo z razposajenimi plesi, lepimi pesmimi in starodavnimi šegami. Kot predsednik Turistične zveze Slovenije je pohvalil neomajen trud in zvrhano mero predanosti vseh organizatorjev in prostovoljcev, ki so se lotili v teh časih še bolj kompleksne in zahtevne prireditve.

3. festivalski dan se je zaključil s koncertom Katalene, katere zgodba se je začela pisati leta 2001 v Beli krajini. Skupina je svojo zdajšnjo koncertno promocijo novega albuma z naslovom Kužne pesmi pričela ravno 25. junija v Črnomlju, na 57. Jurjevanju v Beli krajini. Tam torej, kjer se je vse skupaj začelo – v Beli krajini.

Danes, 4. festivalski dan, obiskovalce na Jurjevanju med drugim čakajo tržnica dobrot in rokodelstva, nastop tamburašev Folklorne skupine Dragatuš, godbeniški festival, v okviru katerega bosta nastopila Gasilski pihalni orkester Loče ori Dobovi in Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, nastop Vokalne skupine Lan s tamburaši, koncert Sebastjana Grega v okviru Poletne šole kitare, nastopi folklornih skupin – Folklorna skupina Tine Rožanc, Folklorna skupina Dragatuš, Metliška folklorna skupina Ivan Navratil in folklorna skupina FS Srbsko kulturno društvo Novo mesto – podružnica Črnomelj, večer pa bodo s koncertom zaključili Prifarski muzikanti, še sporočajo organizatorji.



M. K.

