V petek 11 okužb z novim koronavirusom, v regiji ena (Črnomelj)

26.6.2021 | 15:30

Foto: Profimedia

Po 952 PCR testih so včeraj v Sloveniji potrdili 11 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je tako bil 1,2-odstoten. Dan prej je ta znašal 2,1 odstotka – opravili so 2161 PCR testov in zaznali 46 novih okužb.

Hospitaliziranih je 74 bolnikov, toliko kot dan prej, 21 jih potrebuje intenzivno nego, dan prej 26. Umrla sta dva covidna bolnika, medtem ko covid-19 v četrtek ni terjal smrtnih žrtev.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je znižalo za deset na 38.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je trenutno v državi 857 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.

NIJZ je objavil tudi podatke o številu cepljenih prebivalcev. S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo doslej cepljenih 813.788 oz. 39 odstotkov oseb, z vsemi odmerki pa 640.052 oz. 30 odstotkov.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj 1

Posavje - brez novih okužb

M. K.