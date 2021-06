Reka spet vzela življenje - tokrat utopljenka v Dobličici

26.6.2021 | 18:10

Včerajšnje posredovanje gasilcev pri Podgozdu (foto: PGD Dvor)

Foto: PGD Dvor

Potem kot smo že včeraj popoldne poročali, da je v reki Krki pri naselju Podgozd v žužemberški občini utonil moški (nekateri mediji poročajo, da gre za 45-letnega domačina), tragična vest danes prihaja iz Bele krajine.

Ob 12.23 so namreč iz reke Dobličice pri Jerneji vasi, občina Črnomelj, rešili utapljajočo osebo. Domačini so utopljenko oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so reanimacijo nadaljevali. Kljub vsem poskusom oživljanja je oseba preminila.

Poškodovan kolesar

Ob 9.44 se je na Bračičevi ulici na Senovem, občina Krško, pri padcu poškodoval kolesar. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Beton na cesti

Ob 8.18 je bilo v Velikem Gabru, občina Trebnje, cestišče onesnaženo z betonom. Gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber so očistili in oprali cestišče v dolžini okoli 80 metrov. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

