Zelena prihodnost: Za soglasje o preobrazbi v brezogljično družbo

27.6.2021 | 08:35

Šentjernej - V Šentjerneju je včeraj potekal Zeleni dan slovenske državnosti, katerega častni pokrovitelj je predsednik republike Borut Pahor. Med drugim so pripravili simpozij Zelena prihodnost, kjer je Pahor poudaril nujnost doseči družbeno soglasje o zeleni prihodnosti Slovenije. Zdaj je za to najbolj primeren čas, je dejal.

Pahor je v nagovoru spomnil, da smo Slovenci pred 30 leti s prvim soglasjem dosegli osamosvojitev, z drugim pred skoraj 20 leti vstop Slovenije v EU in zvezo Nato, "zdaj pa je čas za oblikovanje tretjega razvojnega soglasja, to je soglasja o zeleni prihodnosti Slovenije in EU".

Pahor ocenjuje, da bo za dosego takšnega soglasja potrebnega veliko dela, zlasti povezovanja in sodelovanja, "saj takšno soglasje ne pride čez noč, a gre za zgodovinsko nujnost, ki bo pripeljala do paradigmatskih sprememb in premikov".

"Zeleni evropski dogovor je izjemna priložnost, imenitno bo, če ga bo Slovenija znala izkoristiti in bo v ospredju držav, ki si bodo prizadevale za uveljavitev okoljskih ciljev. Le tako bomo ohranjali našo deželo lepo in uveljavili primerjalne prednosti, ki jih spričo naravnih danosti ima," je dejal.

Povabil je vse, da v prihodnjih letih organizirano spremenimo svoje potrošniške in druge navade, odločevalce pa pozval, da trenutnih okoliščin ne podcenjujejo in pravočasno ukrepajo.

Nujnost povezovanja državne politike, gospodarstva in lokalnih skupnosti v boju proti podnebnim spremembam je izpostavil tudi programski vodja simpozija, predsednik uprave družbe Gen-I Robert Golob. Opozoril je, da je zelena preobrazba največja tema, ki čaka našo družbo v naslednjih desetletjih.

Sam je prepričan, da lahko najboljše rešitve najdemo samo, če se povežejo politika, gospodarstvo in lokalne skupnosti. "Današnji simpozij je prvi in nikakor ne zadnji korak k temu," je dejal.

Trenutno imamo po Golobovih besedah v Sloveniji podjetja, ki so "v samem vrhu zelenih tehnologij v svetovnem merilu". Ta podjetja po njegovih besedah od države ne potrebujejo denarja za zeleni preboj, "zagotovo pa pomaga, če imamo dialog z državo, da nam zakonodajno okolje prilagodi na način, da pospešuje zeleno preobrazbo".

V okviru simpozija so včeraj pripravili tudi okroglo mizo, ki so se je med drugim udeležili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in podjetnik Ivo Boscarol. Podpisali so tudi posebno deklaracijo, v kateri so med drugim zapisali, da se kot predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti in politike zavedajo potrebe po zeleni preobrazbi, hkrati pa z njo izražajo zavezo, da želijo pospešiti aktivnosti na vseh ravneh za doseganje ključnega cilja - brezogljične Slovenije 2050.

Ta cilj nameravajo med drugim doseči z vlaganji v inovativne tehnologije, ki bo omogočala kar najširšo uporabo obnovljivih virov energije, z odpravo subvencij za fosilna goriva, z ohranjanjem in obnavljanjem ekosistemov in z ustvarjanjem zelenih delovnih mest, je zapisano v deklaraciji.

Po Golobovih besedah gre za simboličen tekst, to "pa ravno zaradi tega, ker ga podpisujemo ljudje iz različnih sfer, ideoloških usmeritev in različnih generacij, vsi pa pri tem verjamemo v en cilj, to je, da je zelena preobrazba naše družbe danes nujnost."

M. K.; STA