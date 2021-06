FOTO: Slovenska zastava najvišje plapola v Šmarjeti - na 26 metrih

27.6.2021 | 14:40

Slovenska državna zastava od včeraj ponosno plapola v Šmarjeti! Ne boste je mogli prezreti ob prihodu v bližini krožišča z vrčem.

Prihod Marjana Hribarja, predsednika Boruta Pahorja, Mateja Tonina, Lojzeta Peterleta na dvig zastave.

Šmarjeta - Tudi v občini Šmarješke Toplice te dni z različnimi dogodki proslavljajo 30. obletnico samostojne slovenske države.

V počastitev 30. obletnice samostojne Slovenije in 30-letnice Slovenske garde so včeraj popoldne ob zvokih slovenske himne dvignili eno izmed največjih slovenskih zastav. Dolga je 12 metrov in široka 4 metre, plapola pa na višini 26 metrov.

Slovesnega dogodka so se udeležili predsednik države Borut Pahor, podpredsednik Vlade RS in minister za obrambo Matej Tonin, prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle ter mnogi gostje in občani.

Marjan Hribar

Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki je povedal, da je idejo za takšno zastavo dal domačin Slavko Pirh, je v nagovoru poudaril, da ni pomembno, ali imajo v Šmarjeti največjo zastavo ali ne, »pomembno je, kaj ob tem, ko jo pogledamo, pomislimo, kaj čutimo do Slovenije.« Vesel je, da po naši deželi v zadnjem času plapola vse več slovenskih zastav, ki na zunaj izraža naše domoljube.

Za že drugi prihod v šmarješko občino v letu dni – prvič ob otovoritvi fontane cvička v Šmarjeti - se je Hribar zahvalil predsedniku države Borutu Pahorju, ki je v slavnostnem nagovoru najprej spomnil na prvi večer dviga slovenske zastave pred 30 let, ob rojstvu RS.

Borut Pahor: Po Sloveniji plapola vse več slovenskih zastav

Borut Pahor

Godba na pihala Šmarješke Toplice

»26. junija dan pred 30. leti smo pred skupščino RS prvič dvignili novo slovensko državno zastavo. Takrat so vse nas prevzemala močna čustva: bili smo ganjeni, to je bilo rojstno naše samostojne, neodvisne RS in ta država je dobila tudi svoje simbole: grb, zastavo in himno. Kasneje sem opažal, da je verjetno res, na kar so opozarjali nekateri, da smo Slovenci glede izražanja pripadnosti skupnosti, bodisi narodni ali državni, s simboli zelo previdni, zadržani, morda celo sramežljivi. A to se spreminja. Počasi opuščamo to zadržanost, sramežljivost. Opažam, da vse bolj ponosni in kažemo svoja narodna in državna čustva, da vihramo s svojimi zastavami. Tu pomembno utira pot takemu vedenju slovenski šport,« je dejal Pahor.

Vesel je, da se po Sloveniji počasi postavlja na zasebnih in javnih mestih vse več slovenskih zastav. »Pomembno se mi zdi, da to postaja del običaja, ki je iskren. Nihče tega ne zaukazuje.«

Pahor se je zahvalil Lojzetu Peterletu, predsedniku prve demokratično izvoljene vlade, "ki je pred 30. leti imela na svojih ramenih strašansko odgovornost, da je po plebiscitu - ko smo jim dali mandat za ustanovitev lastne države, in ko je bila na današnji dan razglašena, hkrati pa tudi že s prvimi premiki vojske JLA tudi že ogrožena - enotno pripejala našo vojsko in policijo do zmage in diplomatskega priznanja, do sprejema nove slovenske ustave. To so imenitni dosežki."

Ideja domačina Slavka Pirha

Slavko Pirh s staršema, v ozadju slovenska zastava velikanka.

Idejo, za postavitev slovenske zastave velikanke, ki Sloveniji v čast ponosno plapola v občinskem središču v Šmarjeti, v bodočem spominskem parku, je dal domačin Slavko Pirh iz Gorenje vasi.

Hvaležen je županu Marjanu Hribarju in njegovi ekipi, da so uresničili njegovo idejo – da zastava visi tudi v središču šmarješke občine, "tudi za tiste, ki je ob državnih praznikih ne izobesijo, in vse spominja, kdo smo in kam pripadamo,« je dejal.

Zastavo je po slovesnosti blagoslovil šmarješki župnik g. Andrej Golčnik.

Slovesnost, ki jo je vodila Majda Kušer Ambrožič, so poleg vojaškega orkestra obogatili še glasbeniki Godbe na pihala Šmarješke Toplice.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija