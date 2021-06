FOTO: Pestra sobota na 57. Jurjevanju v Beli krajini

27.6.2021 | 09:30

Foto: Jani Pavlin

Črnomelj - Jurjevanjsko soboto je z nastopom in folklornimi delavnicami za otroke na parkirišču pri gradu v sklopu Mladega Jurjevanja otvorila Otroška folklorna skupina Dragatuš. Nastopajoči na letošnjem Jurjevanju so predstavniki tretje generacije Otroške folklorne skupine Dragatuš. Skupino, ki trenutno šteje 27 malih nadobudnih folklornikov, sta včeraj spremljala harmonikarja Jože Skubic in Mark Bradač. Živahni in vedoželjni otroci so preko igre in druženja spoznavali in poustvarjali belokranjsko folkloro, sporočajo organizatorji Jurjevanja.

Na glavni ulici so lahko obiskovalci na tržnici dobrot in rokodelstva kupili lokalno pridelano hrano in druge sladke dobrote ter rokodelske izdelke, kot so unikaten nakit, inovativne lesene kvačkane torbice, oblačila, pletene košare, lončke in posode za kavo in čaj ter keramične izdelke – šalice, posode in obeske. Najmlajši so se lahko v sončnem dopoldnevu udeležili ustvarjalnih delavnic, na katerih so barvali kamenčke in risali tatuje.

Popoldne so na trgu z vodnjakom nastopili tamburaši Folklorne skupine Dragatuš, ki predstavljajo glasbeno srce istoimenske folklorne skupine, ki deluje že od leta 1957. Tamburaši predstavljajo nepogrešljivo glasbeno spremljavo skupine, tokrat pa so nam zaigrali samostojno.

Na glavnem odru je potekal godbeniški festival, in sicer sta obiskovalce s svojim repertoarjem navdušila Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi, ki že od leta 1920 uspešno poustvarja glasbena dela, ohranja slovenska glasbena izročila ter na kulturnem področju bogati in sooblikuje življenje Dobove ter občine Brežice in 40 članski Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo, ki je nastopil pod vodstvom dirigentke prof. Maše Žveglič – Poljšak in ki so ga ustanovili leta 1928 senovski rudarji.

Sledil je nastop Vokalne skupine LAN s tamburaši, pod vodstvom zborovodkinje Mateje Jakša Jurkovič, ki danes združuje okoli 20 članic iz vseh treh belokranjskih občin (Metlike, Črnomlja in Semiča), ki se s petjem ukvarjajo ljubiteljsko. Zapele so skupaj s tamburaši Glasbene šole Črnomelj, pod vodstvom Toneta Grahka.

V cerkvi Sv. Duha je v sklopu Poletne šole kitare nastopil tolminski virtuoz Sebastjan Grego, ki je zaključil študij na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju v razredu prof. Brigitte Zaczek in se dodatno izpopolnjeval v Strasbourgu in Pordenonu. Včeraj je poslušalcem predstavil sijajne skladbe iz zakladnice kitarske glasbe ter svoje priredbe zimzelenih slovenskih melodij.

Osrednji folklorni del

V osrednjem folklornem delu sobotnega festivala pod imenom »Ki za kolo, naj gre z nami v kolo…« so nastopile folklorne skupine – Folklorna skupina Tine Rožanc iz Ljubljane, ki je ena največjih, najbolj prepoznavnih in najstarejših folklornih skupin v Sloveniji, Folklorna skupina Dragatuš, ki z entuziazmom in odgovornostjo že 64 let poustvarja belokranjsko kulturno dediščino ter s terenskimi raziskavami, novimi odrskimi postavitvami in kostumsko podobo v zadnjem desetletju nadgrajuje podobo belokranjskega ljudskega izročila, Metliška folklorna skupina Ivan Navratil, ki pod tem imenom deluje že od 1976 leta in je znana po tem, da na »vuzmski« oz. velikonočni ponedeljek v Metliki vsakoletno zavira kolo ter po točki »Pust«, ki predstavlja pustovanje v Metliki z vsemi značilnimi elementi pustne povorke iz 19. stoletja ter folklorna skupina Srbskega kulturnega društva Novo mesto – podružnica Črnomelj, ki si prizadeva ohranjati nacionalno in kulturno identiteto srbske etnične skupine v Sloveniji ter spodbujati njeno kulturo ter razvoj.

4. festivalski dan so s koncertom na glavnem odru zaključili »stari mački« na slovenski glasbeni sceni, Prifarski muzikanti, ki prihajajo iz majhne vasice Fara ob Kolpi. Prifarci, ki s pesmijo in vižami ohranjajo bogato in raznoliko slovensko ljudsko izročilo, so včeraj popolnoma napolnili festivalsko prizorišče. Skupino odlikuje štiriglasno petje, glasbeniki kritiki pa jih – ne glede na to, da zaigrajo skoraj vse, kar jim pride pod prste – uvrščajo med najboljše etno glasbene skupine na Slovenskem. Skupina obstaja že 33 let, do današnjega dne pa so izdali že 32 plošč ter pobrali 4 zmage na festivalu narečnih popevk v Mariboru, prejeli nagrado Zlati petelin za najboljši etno album, zmagali na festivalu Etno Kostel in na festivalu Slovenska popevka 2009 s pesmijo »Tisti nekdo«.

Jurjevanje še danes

Zadnji, 5. festivalski dan, se bo ob 11. uri začel pri spomeniku osamosvojitvi Slovenije nad Jurjevanjsko drago, z osrednjo belokranjsko prireditvijo ob dnevu državnosti, katere slavnostni govornik bo Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Čez dan vas v starem črnomaljskem mestnem jedru čakajo tržnica dobrot in rokodelstva s ponudbo lokalno pridelane hrane in proizvodov ter izdelkov rokodelstva, Adlešički tamburaši, Folklorna skupina KUD Lepa Anka in folklorna skupina Kolpa društva upokojencev Vinic. V sklopu Mladega Jurjevanja bodo lahko otroci čarali s čarodejem Maretom Čaretom, v okviru godbeniškega festivala bosta nastopili Godba Črnomelj in Občinski pihalni orkester Trebnje s Trebanjskimi mažoretami, na glavnem odru vas bo zabaval Suha Južina Band, v cerkvi Sv. Duha pa Izidor Erazem Grafenauer in Godalni kvartet Dissonance v sklopu Poletne šole kitare.

Festival se bo uradno zaključil s koncertom vokalne skupine Katice in koncertom etno glasbene skupine Marko Banda, so še zapisali organizatorji v sporočilu za javnost.

