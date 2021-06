Veterani Dolenjske na sedmem pohodu okoli Novega mesta

27.6.2021 | 19:20

Novo mesto - Tudi Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska je proslavilo 30. obletnico samostojnosti. Ob nagovoru predsednika združenja Antona Klobčaverja so pohodniki včeraj krenili na sedmi pohod okoli Novega mesta. Začetek in konec pohoda je v bil spominskem parku v Pogancih.

Kot sporočajo organizatorji, so pohodniki krenili preko travnikov nad Jedinščico, ob Težki vodi do Drske, kjer je bil prvi postanek. Sledilo je nadaljevanje do Portovala, do postanka z okrepčilom v prijetni senci ob Krki. Preko Kandije so nadaljevali do gradu Grm. Tam so člani pevskega zbora Društva upokojencev Podgorje iz Stopič izvedli krajši kulturni program, pohodnike pa je pozdravil predsednik krajevne skupnosti Grm Srečko Vovko. Zadnji odsek pohoda je ob Težki vodi vodil preko Gotne vasi nazaj do Pogancev.

Skupno so prehodili 16 kilometrov poti. Sledilo je druženje v spominskem parku. Kot sporočajo organizatorji, je bilo med udeleženci pohoda veliko veteranov vojne za Slovenijo, ki so se s ponosom spominjali dogodkov pred tridesetimi leti, ko so s svojim ravnanjem in postopki obranili samostojnost novonastale samostojne Slovenije. ''Spominski park Poganci je ena od osrednjih točk v Sloveniji, kjer se neguje spomin na takratne dogodke. Ti dogodki naj bodo v spomin in opomin prihajajočim generacijam,'' še dodajajo v sporočilu za javnost

M. K.; foto: Marko Klinc - Foto Life in Vasilije Maraš

