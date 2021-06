FOTO: Peli inu obstali po Perotovo na Rašci

27.6.2021 | 12:30

Sam en poljub mi dej … (Foto: I. Vidmar)

Rašica - Precej so se namrgodili ljudje pod odrom, ko jih je priljubljeni istrski bard Rudi Bučar pozdravil na Rašici, pa se je popravil in jih pozdravil na Rašci, kot Trubarjevemu rojstnemu kraju pravijo domačini. Potem se jim je glavni zvezdnik 3. festivala Peti inu obstati, ki ga na Trubarjevi domačiji skupaj s prijatelji pripravlja legendarni frontmen Pankrtov Pero Lovšin, skupaj z Iztokom Cergolom, violinistom, harmonikarjem, kitaristom, orglarjem, saksofonistom, trobentačem … in računalničarjem z navdušujočim nastopom pošteno odkupil za »spodrsljaj«.

Bil je še svetel dan, ko je na oder tedaj še ne tako množičnega občinstva stopil domačin iz tistih koncev, kleni kočevski blusman Primož Turk, tokrat brez svojih skrajnežev oziroma le z enim, Janijem Kovačcem. Tudi tokrat je navdušil s svojimi zgodbami o motorju, ki pozimi ni hotel vžgati, ko bi moral sredi noči iti raznašat časopis, pa o rabljeni stoenki, ki jo je sfriziral in seveda z njo hitro naredil totalko in sam komaj preživel, o tem, kako so na televiziji ukinili kurbarijo, mirno pa kažejo najhujše nasilje in kup neumnosti, pa še marsičem iz življenja, tudi njenega ljubezenskega dela, navadnega človeka.

S sklopom priredb ljudskih pesmi in avtorskih skladb njunih glasbenih prijateljev, med drugim tudi Pera Lovšina, sta v nadaljevanju festivala poskrbela ata in mama skupine Fake Orchestra Igor Leonardi in Ana Vipotnik. Za kanček poezije je poskrbela Saška Strnad, za slavnostni govor, ki ga je popestril z duhovitim zapisom o festivalu Peti inu obstati na Wikipediji enkrat v prihodnosti, pa župan Velikih Lašč dr. Tadej Malovrh.

Pero Lovšin se je v svojem uvodnem nagovoru vprašal, kakšne pesmi bi pel in kakšno muziko poslušal Primož Trubar, če bi živel danes. Odgovor je na dlani: to, kar so sinoči poslušali Rašičani, bi mu bilo gotovo všeč.

Igor Vidmar

