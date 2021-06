Situle so se letos razpršile

27.6.2021 | 16:00

Prizor s kapiteljske njive

Novo mesto - Tako rekoč po vsem mestu se je letos razpršil tradicionalni praznik, ki ga je Dolenjski muzej v sodelovanju s številnimi zavodi in društvi včeraj že šestič pripravil v Novem mestu. 6. festival železnodobnega življenja in kulinarike se je tokrat dogajal na kar petih prizoriščih od Kandije pri Osnovni šoli Grm prek Glavnega trga in Dolenjskega muzeja do Marofa pri vodnem zbiralniku in Kapiteljske njive.

Po najdiščih Novega mesta so tokrat prireditelji podnaslovili prireditev, ki se je tako pri meščanih kot tudi pri gostih od drugod že dobro prijela. Prvi razlog, zakaj so prireditev letos pripravili na več prizoriščih, so bili epidemijski ukrepi, zaradi katerih je Praznik situl lani odpadel in so nanj na Glavnem trgu opozarjali le panoji s podobami iz prejšnjih let. Z izvedbo prireditve na več prizoriščih so prireditelji preprečili večjo gnečo, zaradi katere, bi, če bi še veljale nekatere pred kratkim odpravljene omejitve, lahko izvedbo tudi prepovedali. So pa s tem obenem obiskovalce popeljali po vseh pomembnejših najdiščih, na katerih so novomeški arheologi našli situle in z njimi povezane predmete.

Letos so na Prazniku situl prvič sodelovali gostje s Poljske, ki so med drugim prikazali celoten postopek obdelave jantarja in razstavili številne izdelke iz te dragocene smole, predstavili so postopek vlivanja brona, eden izmed njihovih mojstrov pa se ukvarja z izdelavo steklenih jagod, kakršne so značilne za novomeška arheološka najdišča.

Prizorišče igranih prizorov iz življenja prazgodovinskih prebivalcev Novega mesta se tokrat iz središča mesta preselilo poleg vodnega zbiralnika na Marof, kamor se je knez vrnil z bojnega pohoda in ga je bila kneginja zelo vesela.

Svoje mojstrstvo so tudi tokrat pokazali številni slovenski rokodelci, ki na Prazniku situl sodelujejo vsako leto, od kovača in lončarja do usnjarja, tudi tokrat pa je bilo z različnimi delavnicami dobro poskrbljeno tudi za otroke. Pri organizaciji dogodka je tokrat sodelovalo več kot sedemdeset ljudi, dogajanje pa se je zaključilo s predavanjem kustosa Dolenjskega muzeja, arheologa dr. Boruta Križa o cvetočem halštatu.

I. Vidmar

Galerija