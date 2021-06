Pri Nestoplji vasi trije ranjeni; pomoč z AED ni uspela

28.6.2021 | 07:00

Sinoči ob 19.12 sta na cesti Ručetna vas - Semič, pri Nestoplji vasi, občina Semič, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, ponesrečencem nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali policistom pri usmerjanju prometa in skupaj z dežurnim cestnega podjetja očistili razlite motorne tekočine in cesto. Eno vozilo so z brežine postavili na cesto. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli tri ponesrečene jih prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Oživljanje ni bilo uspešno

Ob 8.08 so v naselju Srednji Lipovec, občina Žužemberk, prvi posredovalci iz PGD Ajdovec s pomočjo AED oživljali starejšo obolelo osebo do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Oživljanje ni bilo uspešno.

Zagorel pomivalni stroj

Ob 21.44 je v naselju Vrt, občina Kočevje, v stanovanjskem objektu zagorel pomivalni stroj. Požar so pričeli gasiti prisotni, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Predgrad in Kočevje, ki so s termovizijsko kamero opravili tudi pregledal okolice požara.

Pogorel zapuščen avto

Zgodaj davi ob 3.49 je v Rakovniku pri Birčni vasi, občina Novo mesto, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Lakovnice so pogasili goreče vozilo, ki je bilo v požaru uničeno. Vzrok požara in okoliščine bodo raziskale pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREDOR LEŠČEVJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POKRITI VKOP KARTELJEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, na izvodu DOBLIČE GAS. DOM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Šentjanža z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Kal, predvidoma med 8:00 in 14:15 uro.

M. K.