Klara Lukan balkanska prvakinja

28.6.2021 | 08:20

Klara Lukan (foto: AZS)

Smederevo - Šentjernejčanka Klara Lukan je drugi dan atletskega prvenstva Balkana v srbskem mestu Smederevo zmagala na 5000 m (15:37,11).

Žan Rudolf zmagal v teku na 800 m (1:47,72). Zmagali sta tudi štafeti 4 X 400 m. Že v soboto sta zlati medalji osvojila Neja Filipič in Luka Janežič.

"Vesela sem naslova balkanske prvakinje in malo manj doseženega časa. Prve tri kilometre sem odtekla v odličnem ritmu in bila zelo dobro na poti k olimpijski normi. Žal pa me je zadnjih nekaj krogov očitno zdelala vročina. Moj ritem teka je padel, nogo so postale težke. Žal nisem uspela narediti tistega potrebnega preklopa," je sporočila Lukanova.

Kot je še dejala, je celoten tek odtekla sama. "V solo teku pa je tako daljavo težko psihično zdržati v tako visokem ritmu ves čas. Bila pa je to dobra izkušnja, publika mi je dala dodatno energijo. Sem motivirana pred naslednjimi tekmami."

STA; M. K.