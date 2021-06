Ropič iz Trima na posojo v SVIŠ

28.6.2021 | 08:00

Nejc Ropič (foto: Trimo Trebnje)

Trebnje/Ivančna Gorica - V prihodnji sezoni se na kaljenje v članski konkurenci podaja perspektivni levi zunanji Nejc Ropič, ki bo po dveh sezonah ponovno oblekel dres matičnega kluba SVIŠ-a iz Ivančne Gorice.

Talentirani osemnajstletnik je v RK Trimo Trebnje prišel na začetku sezone 2019/2020 iz vrst SVIŠ-a iz Ivančne Gorice, z željo po boljšemu napredku in razvoju. V zadnjem letu je do sedaj zaigral za kadetsko, mladinsko ter člansko zasedbo in v minuli sezoni na odigranih 24 mladinskih ter članskih tekmah dosegel 49 zadetkov. Pod vodstvom Uroša Zormana je letos zelo napredoval, prihodnjo sezono pa bo prvoligaške izkušnje nabiral pri domačem SVIŠ-u iz Ivančne Gorice ter sočasno igral v mladinski konkurenci za trebanjske leve, so sporočili iz RK Trimo Trebnje.

M. K.