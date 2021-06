V Italiji na EP v motokrosu učna ura za Slovence

28.6.2021 | 09:35

Alex Novak (foto: arhiv; David Boštjančič)

Esanatoglia - Včeraj je bila v Italiji druga dirka Evropskega prvenstva v motokrosu v razredih do 65 in 85 kubičnih centimetrov ter EP za ženske. Na njej je nastopilo pet slovenskih dirkačev. V razredu do 65ccm Brežičan Alex Novak ter Taj Vidovič in Val Slavec, ki prihajata s Primorske, v višjem razredu oa dolenjski up Žan Oven in Miha Vrh iz Notranjske. Rezultatsko jo je najbolje odnesel najmlajši od peterice in tudi sicer eden najmlajših na dirki Alex Novak, ki je na koncu zasedel zanj solidno 16. mesto. Do točk se je prebil še Val Slavec, ki je dirko zaključil mesto za Novakom, preostala trojica pa je žal tokrat ostala brez točk.

Na eni zahtevnejših italijanskih prog blizu Riminija v Italiji se je izkazalo, da so vsi po vrsti podcenili zahtevnost te precej dolge steze, ki ima tudi eno največjih višinskih razlik, kar se jih da videti. Že v soboto, ko so se končali uradni treningi in kvalifikacije, so bili obrazi Slovencev več kot zgovorni. Zadovoljen na žalost ni bil nihče. Najprej sta skozi uradni prosti trening in trening na čas ter kvalifikacijsko dirko opravila Oven in Vrh, a se nista uspela prebiti med dvajseterico.

V nižjem razredu pa sta bila Vidovič in Slavec v sobotnem programu med prvo dvajseterico, v Novakovi ekipi pa so se več ukvarjali sami s seboj in motorjem kot pa z dirko, za nameček pa je Alex pri kvalifikacijski dirki zamudil v štartni prostor in tako sploh ni štartal. To je že skorajda pomenilo konec dirkaškega vikenda za mladega Brežičana. Na pomoč je priskočil oče Žana Ovna, Uroš Oven, ki zaradi narave svojega posla obvlada italijanščino in je uspel prepričati direktorja dirke, da je v pravilniku FIM Evropa našel člen, po katerem je lahko odločil, da Alex lahko štarta na dirki.

Na nedeljskem jutranjem ogrevanju je kazalo, da sta v močnejšem razredu fanta dobro prespala noč in so bile razmere nekoliko bolj spodbudne kot dan poprej. A na sami dirki nobenemu od njiju ni šlo nič od rok. Ovna sta, kot je dejal njegov trener Aleš Zajc, uspavali zadnji dve prelahki zmagi na odprtem hrvaškem prvenstvu in tokratni rezultat je temu primeren. Pri Vrhu pa točnega odgovora, zakaj je rezultat tokrat slab, niti niso znali dati. Je pa dejstvo, da oba ob dobri pripravi in zbranosti vozita precej višje med točkami kot tokrat.

V nižjem razredu pa se je zgodil preobrat, Novak je že na jutranjem ogrevanju imel med slovensko trojico 15. čas in je skočil pred Slavca, ki je bil 17., in Vidoviča, ki je kvalifikacije končal na 19. mestu. V prvi vožnji je ob dobrem štartu Novak spet presenetil vse in se dolgo upiral konkurentom na sedmem mestu, vendar je vožnjo na tej zahtevni dirki končal na zelo solidnem enajstem mestu. Ko je že kazalo da bomo Slovenci imeli tri dirkače med prvo dvajseterico, torej med točkami, je Vidovič zaradi padca tekmovalca pred njim tik pred ciljnim skokom na najbolj blatnem delu steze padel tudi sam in nikakor ni mogel spet prižgati svojega motorja, Slavec pa se je z osemnajstim mestom lahko veselil svojih prvih treh letošnjih točk. Žal si je Vidovič pri padcu poškodoval vse štiri prste na levi roki in to je bil razlog, da se je moral odpovedati drugi vožnji. Še nekaj dodatne smole pa sta imela Slavec in Novak, saj sta se v prvem ovinku zaletela in krajšo je potegnil Novak ter padel. Nadaljeval je neverjetno dobro, saj je z zadnjega mesta že po dveh krogih prišel do 12. mesta. Nato je ob manjši napaki zdrsnil na štirinajsto, nakar je v zadnjem krogu podobno kot Vidovič spregledal tekmovalca pred seboj na tleh in zaradi tega padel tudi sam ter vožnjo s težavo zaključil na 22. mestu. Slavec je to vožnjo končal na 15. in tudi tokrat prišel do novih točk.

Vseh pet fantov pa bo že naslednji vikend imelo popravni izpit, saj bo na sporedu tretja od petih dirk Evropskega prvenstva jugozahodne cone v bližnjem Jastrebarskem v sosednji Hrvaški.

Mitja Pungarčič