Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline bogatejša za pet novih listov

28.6.2021 | 10:15

Vse fotografije: Alenka Stražišar Lamovšek

Dr. Janez Gabrijelčič

Trebnje - V letu, ko Slovenija praznuje 30 let, minevata dve desetletji projekta Rastoča knjiga, ki želi ljudi motivirati, da povečujejo znanje, da berejo in razmišljajo. Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline se je od leta 2003 razširila enajstkrat, nazadnje so listi postali dr. Zoran Kržišnik, dr. Janez Gabrijelčič, prof. dr. Matjaž Bunc, Marta Bartolj in Maja Kastelic, sporočajo iz Trebnjega.

Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline je nastala aprila 2003 in je prva in najobsežnejša od vseh 50, kolikor jih je postavljenih po Sloveniji. Gradi jo Jože Zupan, nekdanji ravnatelj osnovne šole v Šentrupertu: »Vsaka širitev Rastoče knjige je zame poseben praznik, letos pa še posebej, ker so bile vrhunske osebnosti, ki nam s svojim bogatim znanjem lepšajo življenje in ga hkrati tudi rešujejo. V njej se izraža tudi spoznanje, da izkušnje starejših so lahko obogatene z izkušnjami mlajših, vse skupaj pa daje neponovljivo celoto.«

Za lansko jesen načrtovana širitev je bila zaradi epidemije prestavljena, nove liste je tako dobila šele v prazničnem juniju. To so, kot sporočajo organizatorji, postali večkrat nagrajeni akademski slikarki Marta Bartolj in Maja Kastelic, prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med., vrhunski kardiolog svetovnega slovesa, žal že pokojni dr. Zoran Kržišnik, umetnostni zgodovinar in likovni kritik, zaslužen za razvoj Galerije in Tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem, ter dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče Rastoče knjige in vseh njenih nadgradenj, ki je o Rastoči knjigi povedal: »Skuša priti do vseh dva milijona Slovencev in jih spodbuditi, da mi nismo samo tako veliki kot predmestje Londona ali Pariza, ampak smo država. In zato mora vsak od nas dat nek prispevek tej naši državi. In veliko je možnosti, da resnično vsak nekaj naredi. In tukaj imamo čudovito parolo, sporočilo, ki pravi: Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega, zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost.«

Stalna razstava Rastoča knjiga Mirnske in Temeniške doline v avli Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje združuje 160 osebnosti. »Pomembno je, da smo pozorni na dosežke, ki pozitivno vplivajo na našo prihodnost in bogatijo človeštvo. Naša izjemna razstava tako pripoveduje o ljudeh, ki so izšli iz mirnsko-temeniške doline ali so ustvarjali na tem prostoru in so dali pečat k razvoju svojega področja ustvarjalnosti. Hkrati pa spodbuja mlade, da sledijo našim listom, da poskušajo s svojo edinstvenostjo postati eden od njih,« pravi varuhinja razstave in direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

Vseh pet novih listov sta na priložnostni slovesnosti prejšnji teden predstavila avtor rastoče knjige v Trebnjem Jože Zupan in Kristina Gregorčič, Glasbena šola Trebnje pa je prireditev obogatila z mlado violinistko Lano Rupnik, ki jo je s klavirjem spremljal Zoltan Peter, ter orgličarjem Mirom Božičem in kitaristom Benjaminom Barbaričem.

M. K.

