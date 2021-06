100 najvplivnejših Slovencev: Aleksander Čeferin diha za ovratnik Janezu Janši

28.6.2021 | 10:50

Fotomontaža: Reporter

Najvplivnejši Slovenec po izboru Reporterja je predsednik vlade in SDS Janez Janša. Sledi mu predsednik evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, na tretje mesto pa smo postavili predsednika republike Boruta Pahorja.

Z izborom smo malce počakali, navadno smo ga predstavili na začetku leta, a smo najprej počakali na konstruktivno nezaupnico, da so se Kranjcem vremena malce zjasnila, nato pa še na trideset let samostojnosti.

Borut Pahor si je tretje mesto pred koncem drugega predsedniškega mandata »zaslužil« kot spravi naklonjen predsednik vseh državljank in državljanov.

Aleksander Čeferin je spomladi zatrl nogometni »državni udar« dvanajstih superligašev. Če bi na volitvah izzval Janšo, bi po nekaterih meritvah in ocenah segel do in prek trideset odstotkov – to pa je domet stranke SDS.

Janez Janša je močnejši kot kadarkoli. Opazovalci politike skoraj ne dvomijo več, da bi vlada lahko obstala (skoraj) do konca mandata, predvsem pa do volitev nima več alternative.

Sprašujemo se, kako bodo volivci odločili o Janševem (ne)pomembnem prispevku k eroziji temeljnih vrednot človekovega dostojanstva in politični polarizaciji.

Pojasnjujemo, zakaj je na visokem 12. mestu rangiran ekonomist Matej Lahovnik, mesto višje kot evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Zakaj smo med gospodarstveniki in podjetniki na najvišje 24. mesto postavili Stojana Petriča, predsednika sosveta Kolektorja in direktorja Dela? Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je šele na 32. mestu.

Kaj na začelju lestvice vplivnih Slovencev dela Rok Snežič in zaradi česa je pred njim uvrščen košarkar Luka Dončič?

