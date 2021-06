Epidemija spremenila lestvico največjih podjetij; Krki rast poslovanja, Revozu upad trga

28.6.2021 | 14:20

Krka je lani dosegla nadpovprečno rast poslovanja. (Krkin novomeški kompleks; foto: Krka)

Revoz se je moral spopasti z upadom trga. (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Epidemija covida-19 je prinesla tudi nekatere spremembe na lestvici 300 največjih podjetij v državi. Tako se je novomeški Revoz moral spopasti z upadom trga, medtem ko sta farmacevtski podjetji Krka in Lek dosegli nadpovprečno rast poslovanja. Največji po prihodkih je bil tako kot predlani Petrol, v najnovejši lestvici ugotavlja Delo.

Lansko leto je gospodarstvu v celoti prvič v zadnjih šestih letih prineslo zmanjšanje skupnih prihodkov. Skupni prihodki vseh podjetij so se leta 2020 v primerjavi z letom prej tako znižali za šest odstotkov. Zmanjšali so se tako industrijska proizvodnja, domača prodaja kot izvoz, najbolj pa storitve, ob današnji objavi najnovejše lestvice največjih podjetij ugotavlja Delo.

Revoz padel na peto, Krka napredovala na četrto mesto

Kot navaja časnik, se je novomeški proizvajalec avtomobilov Revoz moral spopasti z upadom trga, tako da je z lanskega tretjega padel na peto mesto. Na drugi strani pa negativnih posledic epidemije ni čutila farmacevtska industrija. Obe slovenski podjetji s tega področja, Krka in Lek, sta namreč dosegli nadpovprečno rast poslovanja, ugotavlja Delo. Krka je tako s petega napredovala na četrto mesto, Lek pa je zasedel sedmo mesto.

Petrol je ustvaril 2,47 milijarde evrov prihodkov, v prvi peterici mu sledijo Gen-I z 2,15 milijarde evrov, HSE z 1,87 milijarde evrov, Krka z 1,52 milijarde evrov in Revoz z 1,4 milijarde evrov. Šesti je Mercator z 1,27 milijarde evrov, več kot milijardo evrov prihodkov sta imela še Lek in Gorenje, in sicer nekaj več kot 1,2 milijarde evrov.

Krka z največjim dobičkom

Omenjeni farmacevtski podjetji sta močno prednjačili po dobičku. Krka je ustvarila 258,5 milijona evrov čistega dobička. Sledili so Lek (140,3 milijona evrov), KD (69 milijona evrov) in Dars (59,5 milijona evrov). Lani je bil sicer delež čistega dobička v skupnih prihodkih družb najnižji v zadnjih petih letih, ugotavlja Delo.

Največjo izgubo so imeli Termoelektrarna Šoštanj (280,4 milijona evrov), HSE (226,9 milijona evrov), Mercator (55,4 milijona evrov), Mytilineos SA (41,7 milijona evrov) in Engrotuš (31,2 milijona evrov).

Največji zaposlovalec je še vedno Mercator z 7977 zaposlenimi. Sledili so Krka s 5870, Pošta Slovenije s 5510, Lek s 4276 in Gorenje s 3143 zaposlenimi.

Delo je lestvico pripravilo na podlagi podatkov iz letnih poročil, ki jih podjetja oddajo Ajpesu. Del podjetij, ki sodijo med velika, je sestavni del skupin, ki so zavezane revidiranju in svojih poročil niso dolžna objaviti pred koncem avgusta. Nekatera pa ne dajo privoljenja za objavo podatkov.

STA; M. K.