Skupno posavsko praznovanje dneva državnosti

28.6.2021 | 11:30

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - V parku sevniškega gradu je 24. junija potekalo skupno posavsko praznovanje dneva državnosti, letos še s posebnim žarom ponosa in veselja ob počastitvi 30. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije, sporočajo iz sevniške občine.

»Država je privilegij, je skrb in je odgovornost. Vsi ti trije deli so neločljivo povezani. Imeti lastno državo pa je za narod enako, kot imeti lasten dom za družino. Mnenja sem, da so to ključne vrednote, ki jih moramo praznovati in častiti ob prazniku, kakršen je dan državnosti. Resnično lepo je, da nam je to vnovič omogočeno skupaj, poenoteno, in ne samo na daljavo,« je občinstvo uvodoma nagovoril sevniški župan Srečko Ocvirk in ob prazniku zaželel obilo državljanskega ponosa.

V programu prireditve so se prepletale prazniku posvečene orkestralne melodije v izvedbi Godbe Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče. Program je dopolnil še nastop Komorne skupine Anima Glasbene šole Sevnica ter Oktet Jurij Dalmatin s solistom Tinetom Becom.

Slavnostni govornik dogodka je bil krški župan Miran Stanko: »Bodimo ponosni in naredimo vse, kar je v naši moči, da bo v prihodnje lahko na našo deželo ponosen prav vsak državljan. Le mi sami smo odgovorni za to, kakšna bo prihodnjih trideset let. Uspešni bomo, če bomo dosledno spoštovali in živeli vrednote, katerim smo se zavezali pred tridesetimi leti. To so enotnost, sodelovanje in zaupanje.«

Istega dne so na Gradu Sevnica odprli razstavo slikarja Nika Anikisa Skuška, ki je na ogled še vse do konca septembra.

M. K.

