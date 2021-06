Poletni večeri v mestu: Ljubim te, Slovenija

28.6.2021 | 12:00

Foto: Lapego

Trebnje - Na praznični petkov večer v Trebnjem je na novi prireditveni ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje odmevala slovenska pesem. Voščilu Sloveniji za 30. rojstni dan so v Krajevni skupnosti Trebnje, ki je bila organizator večera, dogodke pa omogoča tudi Občina, nadeli naslov Ljubim te, Slovenija.

Kot sporočajo, veselje do petja in želja po razvedrilu, druženju in ustvarjanju pevce in pevke v Trebnjem druži že vrsto let. Zato ni naključje, da so petkove večere v mestu začeli s koncertom vokalne zborovske glasbe, na katerem so zapeli Oktet Lipa Trebnje, Kvartet As in Leo Fortis Trebnje, splet dolenjskih plesov pa so ob spremljavi godcev zaplesale plesalke Folklorne skupine Nasmeh.

Pestro čez poletje

V Trebnjem so tako začeli niz petkovih dogajanj, ki se bodo nadaljevala vse poletje. Večeri bodo žanrsko raznoliki, začelo se je torej z zborovsko vokalno glasbo, nadaljevalo pa se bo med drugim s kantavtorskom folk rock glasbo, popevkami, džezom, liričnimi glasbenimi pogovori in še in še. Vsebina bo prilagojena prostoru in veljavnim razmeram, vsi večeri pa se bodo začeli ob 21. uri. Že ta petek v Trebnje prihaja Rudi Bučar trio, do konca poletja pa še Tomi Meglič in Gušti, Matej Kužel trio z gosti, Etno banda Poseben gušt, 3:rma, Plateau band z gosti, Jernej Dirnbek-Dimek in Davor Klarič in Barbara Leben z bendom. Zadnji petek v avgustu bo poletno dogajanje sklenil kino na prostem, so zapisali v sporočilu za javnost.

