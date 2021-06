FOTO: Nedopustno izključevanje praporov

28.6.2021 | 13:30

Ladislav Lipič je bil slavnostni govornik. (foto: M. L.)

Veterani vojne za Slovenijo

Nastopila je Metliška folklorna skupina Ivan Navratil.

Črnomelj - V zvezi veteranov vojne za Slovenijo najostreje obsojajo izključevanje praporov zveze borcev za vrednote NOB in društev generala Maistra pri izvedbi nedavne slovesnosti ob dnevu državnosti v Ljubljani. V tem izključevanju se kaže nepriznavanje zgodovine. »Samo nesamozavestni narodi pozabljajo na svojo zgodovino. In to se nam ne bi smelo dogajati,« je med drugim rekel predsednik zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič na skupni prireditvi vseh treh belokranjskih občin ob dnevu državnosti in 30-letnici osamosvojitve Slovenije včeraj pri spomeniku osamosvojitveni vojni nad Jurjevanjsko drago v Črnomlju.

Zbrane sta nagovorila predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina Matija Brunskole in črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki je nastopil v imenu občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Prireditve so se med drugimi udeležili tudi župan občine Metlike Darko Zevnik, županja občine Semič Polona Kambič, člani zveze veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega veteranskega društva Sever.

Na slovesnosti, ki jo je povezoval Jaka Birkelbach, so nastopili pevka Tjaša Plut in recitator Rok Babič, Godba Črnomelj in Metliška folklorna skupina Ivan Navratil.

Slovesnost so z zborom ob prireditvenem prostoru počastili tudi motoristi Moto kluba Črnomelj.

M. L.

