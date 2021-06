FOTO: Razbili dva policijska avta, policist poškodovan; množični pretep na črpalki; zakaj je utonil 45-letnik?

Razbito steklo na policijskem intervencijskem vozilu (foto: PU Novo mesto)

Novomeški policisti so v petek zvečer intervenirali v Brezju zaradi prijave glasne glasbe. Zaradi več kršitev zakona o javnem redu in miru v pijanem stanju (nedostojno vedenje, neupoštevanje ukazov, nadaljevanje s kršitvijo) so pridržali do iztreznitve 38-letnika, 27-letniku, ki je predvajal glasno glasbo, pa napisali plačilni nalog. Posamezniki so policistom poskušali preprečiti, da bi odpeljali pijanega kršitelja, zato so slednji uporabili prisilna sredstva in 38-letnika uspešno namestili v marico, ostali kršitelji pa so se skrili v množico. Ko so policisti zapuščali naselje, so v policijska vozila prileteli različni predmeti in pri tem dve vozili poškodovali. Pri tem so drobci razbitega stekla službenega vozila, v katerem so peljali pridržanega kršitelja, prileteli v obraz in oči policista in ga lažje poškodovali. Poškodbo so mu oskrbeli v novomeški bolnišnici in ljubljanskem kliničnem centru.

V delo so se vključili kriminalisti sektorja kriminalistične policije, ki so skupaj s policisti glavno akterko preprečitve in napada, 53-letnico, v Novem mestu še isto noč prijeli in pridržali. Zaradi suma preprečitve uradnega dejanja in napada na policista jo bodo kazensko ovadili za dve kaznivi dejanji. Prav tako bodo zaradi suma preprečitve uradnega dejanja kazensko ovadili 20-letnika, ki je prav tako sodeloval pri preprečevanju izvedbe policijske naloge. Kriminalisti in policisti z aktivnostmi še nadaljujejo.

53-letnico so policisti v zadnjih letih že trikrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in groženj ter trikrat zaradi kršitev javnega reda. 20-letnika so policisti pred tem dogodkom trikrat kazensko ovadili zaradi groženj in lahke telesne poškodbe.

Utopljenca oživljali dobro uro, žal neuspešno

Regijski center za obveščanje je v petek, 25.6.2021, nekaj po drugi uri popoldne obvestil operativno-komunikacijski center policijske uprave Novo mesto, da se je v kraju Podgozd v reki Krki utopil moški.

Po prvih ugotovitvah ogleda je 45-letni domačin na kopališču ob jezu plaval in se potapljal. Okoli druge ure popoldne so opazili, da ga ni nazaj na površje. Eden od kopalcev je skočil v vodo, se potopil in 45-letnika našel negibnega na dnu. Zvlekel ga je na jez na sredi reke in začel s temeljnimi postopki oživljanja, pri čemer so mu pomagali vsi navzoči kopalci. Gasilci iz PGD Dvor so nadaljevali z oživljanjem z defibrilatorjem, pri čemer jim je pomagal reševalec ZD Novo mesto, ki se je znašel na kraju v prostem času. Po prihodu nujne medicinske pomoči so s temeljnimi postopki oživljanja prevzeli še reševalci, vendar je zdravnica po približno eni uri ugotovila, da mu ne morejo več pomagati. Sumljivih okoliščin policisti na kraju niso ugotovili, točen vzrok smrti bodo ugotovili z obdukcijo.

Prometna varnost

Iz področja prometne varnosti so policisti v podaljšanem prazničnem vikendu obravnavali 70 dogodkov, od tega 35 prometnih nesreč z materialno škodo (od tega 15 povoženj divjadi in drugih živali), šest prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in eno s hudimi poškodbami.

V četrtek zvečer so v Črnomlju ustavili 40-letnega motorista. Ugotovili so, da nima vozniškega dovoljenja, ker mu je le-to bilo že prej zaradi hudih kršitev odvzeto. Posumili so, da vozi pod vplivom alkohola, a je preizkus in strokovni pregled odklonil. Yamaho so mu zasegli in zanj uvedli postopek o prekršku.

V petek dopoldne se je lažje poškodoval 49-letni motorist, ki je peljal od Doblič proti Staremu trgu. Na cesto mu je stekla srna, ki jo je zbil in pri tem padel. V nesreči se je lažje poškodoval, za poginulo srno so poskrbeli lovci.

V soboto dopoldne sta zaradi izsiljevanja prednosti 75-letnega voznika osebnega avtomobila na Senovem padla dva kolesarja, pri čemer se je eden lažje poškodoval. Po prvih ugotovitvah policistov je voznik osebnega avtomobila pri zavijanju levo odvzel prednost kolesarjema, ki sta vozila drug za drugim. Oba kolesarja sta ob zaviranju padla, eden od njiju se je pri tem lažje poškodoval. Policisti alkohola pri udeležencih niso ugotovili.

V soboto zvečer se je med vožnjo iz Okroga proti Šentrupertu lažje poškodoval 17-letni voznik skuterja. Okoli desete ure zvečer se mu je v skuter med vožnjo zaletela neznana žival, zaradi česar je padel po vozišču in se lažje poškodoval.

Pijan kolesar

Na novomeški urgenci so v nedeljo zvečer oskrbeli 65-letnega kolesarja, ki se je s kolesom peljal iz Stopič proti Črmošnjicam, pri tem pa po prvih ugotovitvah zapeljal preveč na rob ceste, nato na bankino ter padel. Polomljenega so na urgenco odpeljali reševalci. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,71 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Množični pretep; grožnje s sekiro



Policisti so obravnavali 80 dogodkov, povezanih z javnim redom, največ je bilo kršitev javnega reda in miru s hrupom (glasna glasba). Obravnavali so 41 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in 11 v zasebnem prostoru.

V petek zvečer je prišlo do množičnega pretepa na bencinskem servisu v Krškem. Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do družinskega spora, v katerem je bilo udeleženih več oseb. Med prerivanjem so razbili nekaj steklenic, večje škode pa niso povzročili. Večini je kljub hitremu odzivu uspelo iz kraja zbežati pred prihodom policistov, zato okoliščine dogajanja še preiskujejo.

Krški policisti so v soboto zvečer intervenirali v Kerinovem Grmu, kjer naj bi prišlo do groženj. Po prvih ugotovitvah sta dva prebivalca naselja grozila drug drugemu ter policistom povedala vsaj svojo verzijo dogodkov, ki naj bili posledica dnevnih nesoglasij. Pri prijavah so omenjali tudi sekiro, policisti okoliščine še preiskujejo.

Mejne zadeve in tujci

Črnomaljski policisti so v četrtek zjutraj pri Miličih prijeli štiri državljane Irana, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način. Dan kasneje, tudi v zgodnjih jutranjih urah, so v Žuničih prijeli deset, krški policisti pa na Libni tri državljane Afganistana (od slednjih dva mladoletna). V noči iz petka na soboto so pri Butoraju črnomaljski policisti prijeli pet državljanov Afganistana.

Brežiški policisti so v soboto zjutraj v Selah pri Dobovi prijeli državljana Irana, ki je v državo prišel izven mejnega prehoda. Črnomaljski policisti so v naselju Žuniči v nedeljo popoldne prijeli državljana Rusije, ki ni znal točno pojasniti, kako je prišel v Slovenijo. Pri postopku s slednjim je bila v veliko pomoč policistka iz Estonije zaradi poznavanja ruskega jezika, v katerem je tekel postopek.

Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

