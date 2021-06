V Rigoncah počastili spomin na Jerneja Molana; smrt je bolečina živih

28.6.2021 | 18:20

Častni pozdrav soborcev (foto: J. K.)

Jernejevi sorodniki

Rigonce - Jernej Molan je bil prva žrtev osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ko se je s soborci intervencijskega voda Teritorialne obrambe Brežice pri mejnem prehodu v Rigoncah spopadel z vojaki jugoslovanske ljudske armade. K spominskemu obeležju se svojci, njegovi soborci, ostali veterani vojne za Slovenijo, predstavniki občine in krajani vračajo 27. junija že vseh 30 let.

Tudi letos je bilo tako, s pozdravom so spomin na Jerneja počastili njegovi soborci, k spomeniku so položili vence in prižgali sveče. Prisotne je pozdravil župan Ivan Molan, slavnostni govorec pa je bil Aleš Hojs, minister za notranje zadeve. Oba govorca sta izpostavila pomen enotnosti slovenskega naroda pred 30 leti ter pokončnost, odgovornost in pogum tistih, ki so bili pripravljeni za svobodo domovine žrtvovati tudi življenje. »Tako kot tukaj Jernej in tako kot mnogi fantje drugod po Sloveniji. Smrt je bolečina živih, včasih se to zdi floskula, pa ni. To lahko povedo sorodniki Jerneja in ostalih, ki so padli v osamosvojitveni vojni,« je dejal Hojs.

V spremljajočem kulturnem programu so nastopili Niko Ogorevc na harmoniki in zapetima dvema domoljubnima pesmima ter Pihalni orkester Loče.

J. K.

