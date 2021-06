S sedmim blokom Termoelektrarne Brestanica se Posavje utrjuje kot osrednja energetska regija

29.6.2021 | 07:30

Foto: Vlada RS

Brestanica - V Termoelektrarni Brestanica so včeraj odprli nov, sedmi plinski blok. Slovesnosti se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je dejal, da se Posavje s to naložbo "še bolj utrjuje kot osrednja slovenska energetska regija". Pomembno se mu zdi, da je novi blok ekološko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit.

Janša je v nagovoru izpostavil pomembno vlogo Termoelektrarne Brestanica pri zagotavljanju stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema. Nova naložba zato po njegovem "ni zgolj ekonomski projekt, ampak je pomemben del nacionalne in tudi evropske kritične infrastrukture, saj so elektro omrežja v Evropi povezana med seboj".

S to naložbo se Posavje po njegovem prepričanju še bolj utrjuje kot osrednja slovenska energetska regija. "Z naložbami, ki bodo morale še slediti v prihodnjih desetletjih, govorimo o potencialnem drugem bloku nuklearne elektrarne, pa se bo to še utrdilo," je dodal.

Janša sicer ocenjuje, da se Evropa in Slovenija nahajata pred pomembnimi odločitvami, povezanimi s prihodnjo energetsko oskrbo, saj proizvodnja elektrike postaja vse bolj pomembna, kar se je še posebej pokazalo v času epidemije. "Noben računalnik, nobena naprava, ki omogoča moderno civilizacijo, namreč ne deluje brez elektrike. Tudi za zdaj ni videti, da bi v predvidljivi prihodnosti bilo kakor koli drugače," je dejal.

Spomnil je, da bo v Evropi na področju zagotavljanja energije potrebna velika reorganizacija, saj smo se odločili, da bomo do sredine tega stoletja postali ogljično nevtralna družba. Prehod v slednjo pa bo po njegovi oceni velik izziv, kjer bo na evropski ravni potrebnih še veliko usklajevanj.

Spomnil je namreč, da bo Evropska komisija sredi julija objavila predlog nacionalne udeležbe za doseganje zastavljenih ciljev, pri čemer pa vse države nimajo enakih izhodišč in možnosti. Zato bo potreben dogovor o t. i. pravičnem prehodu, je dejal. Sam sicer ne vidi realnih možnosti, da bi lahko dosegli zastavljene cilje brez nuklearne tehnologije.

Direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj je povedal, da bo tudi po zaslugi novega bloka termoelektrarna še naprej izvajala svojo osnovno nalogo, to je zagotavljanje rezervne električne energije v primeru izpadov v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Dosedanji zagoni elektrarne v primeru izpadov po njegovi oceni opravičujejo nove naložbe.

Generalni direktor Gen energije Martin Novšak pa je izpostavil, da je energija temeljna strateška dobrina, konkurenčna oskrba z njo pa omogoča konkurenčnost gospodarstva in krepi standard življenja vseh.

Sedmi plinski blok se je danes pridružil šestemu, ki deluje od leta 2018, skupaj pa bosta postopoma nadomestila tri plinske bloke, ki so bili zgrajeni sredi sedemdesetih let. Omenjenim trem blokom z močjo trikrat po 23 megavatov se namreč življenjska doba izteka. Nadomestila jih bosta šesti 53-megavatni plinski blok, ki deluje od leta 2018, in danes odprti sedmi 56-megavatni plinski blok.

Dela za sedmi blok so stekla julija 2019, tehnični pregled pa je opravil aprila letos. Naložba je vredna 26,4 milijona evrov.

Termoelektrarna Brestanica, ki sodi pod okrilje skupine Gen, je ena najstarejših delujočih elektrarn v Sloveniji.

STA; M. K.