S. Granda v Škocjanu: »Največ, kar lahko narod doseže je, da ima lastno državo«

29.6.2021 | 08:30

Tudi sredi Škocjana od dneva državnosti naprej plapola velika slovenska zastava.

Stane Granda

Manca Izmajlova

Jože Kapler

Škocjan - Ob dnevu državnosti so osrednjo slavnostno prireditev pripravili tudi v občini Škocjan. Slavnostni govornik na prireditvenem prostoru pred občinsko stavbo je bil zgodovinar dr. Stane Granda, 30. obletnico samostojnosti Slovenije pa so obeležili tudi s slavnostnim dvigom slovenske zastave, ki so jo postavili na drog pri potomki najstarejše trte z Lenta sredi trga. Zastavo je blagoslovil domači župnik g. Tone Dular.

»Največ, kar lahko nek narod doseže je, da ima lastno državo. To je znak njegove zrelosti in dozorelosti. Resnično se zavedajmo, da je imeti lastno državo veliki kulturni in civilizacijski dosežek,« je zbrane spomnil slavnostni govornik, zgodovinar dr. Stane Granda in poudaril, da je bila slovenska osamosvojitev nekaj veličastnega, največji dosežek v zgodovini Slovencev, za kar so si prizadevali tudi škocjanski rojaki: jezikoslovec Fran Metelko, ki je skrbel za lep in jezikovno bogat jezik; Janez Zalokar, ki je prvi med Slovenci učil ekonomsko razmišljati naše kmečke prednike; Jože Jerman iz Zavinka, ki je širil in utrjeval slovensko politično zavest, in drugi.

Še napake, a velik napredek

Granda je v nagovoru spomnil na vse, kar smo v tridesetih letih svoje države dosegli: na razvoj na mnogih področjih, od gospodarstva, kulture, športa, pa na pomen demokracije, da smo člani evropske zveze, da je naš jezik eden uradnih evropskih jezikov, itd.

Seveda so bila pričakovanja ljudi velika in bodejo v oči tudi mnoge napake in pomanjkljivosti, zlasti na zdravstvenem in socialnem področju. Se pa je v tem času potrdila izjemna pridnost, skrbnost in delovna iznajdljivost naših ljudi. »Žal smo Slovenci v zadnjem stoletu izgubili okrog pol milijona ljudi,« je dejal Granda in spomnil na številne pobite Slovence po drugi svetovni vojni v komunističnem režimu, in tiste, ki so morali v tujino. Ta manjko se pozna še danes.

»Lahko si samo mislimo, kako bi šele bilo, če bi že leta 1918, po 1. svetovni vojni, dobili lastno državo in ne bi bili 70 let v Jugoslaviji, ki je bila največja zgodovinska napaka Slovencev,« meni Granda, ki opozarja na nevarnost vseh, ki danes napadajo demokracijo in različna prepričanja, ki so v demokraciji nekaj normalnega.

Sredi Škocjana plapola zastava

Da je 30. obletnica samostojne države Slovenije kljub vsemu čas za veselje nad vsem doseženim, je v nagovoru zbranim dejal tudi škocjanski župan Jože Kapler.

Prireditev, ki jo je povezovala Marinka Cerinšek, so obogatili mezzosopranistka Manca Izmajlova, pevska skupina Plamen, harmonikarji Janeza Lekšeta ter mladi recitatorji in glasbeniki iz OŠ Škocjan.

L. Markelj, foto: Občina Škocjan

miha Se pravi da pol s severno Korejo, Belorusijo ... ni nič narobe, glavno da ima narod svojo državo in to je največ kar lahko ti narodi dosežejo. Hja kaj pa vem če je res tako, jaz pa mislim da v bistvu ni neke vizije, potem pa se pride s takimi izjavami, da smo dosegli vrhunec.